輝達罕見遭下調評級　分析師：台積電、AMD是最好投資選擇

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI 首選熱門股輝達（NVIDIA）罕見遭分析師下調投資評等，New Street Research對輝達發出預警，認為股價連續大漲「已得到充分估值」，相反的New Street對超微半導體（AMD）和台積電（2330）持積極態度，認為是最好投資選擇，有強勁上漲空間。

根據《Market Watch》、《彭博》報導，New Street 分析師Ferragu 認為輝達在2023 年上漲近240% ，今年飆升156%後「得到充分估值」， 因此將輝達評級從買入下調至中性。

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Ferragu 認為，輝達未來額外的上漲空間「只會在牛市情況下實現，即使2025 年以後的前景大幅提升，但我們對此情況是否會發生還沒有信心。」

New Street 將輝達的一年目標價定為每股 135 美元，而輝達在美股5 日收盤價為125.83美元。

分析師對輝達下調評級的情況很少見。據TipRanks.com的數據顯示，41位分析師中有38位推薦買入輝達股票，3位建議持有，無人建議賣出。今年只有德國DZ銀行在5月時將輝達的評級從買入下調至持有。

與輝達相反，New Street對AMD和台積電持積極態度，理由是它們的增長趨勢良好且估值也很有吸引力。New Street在報告中提到，AMD和台積電是該行業中最好的投資選擇。無論是在基礎情境（正常市場條件）還是高情境（市場表現特別好）的情況下，這兩家公司都有強勁的上漲空間。

此外，New Street認為博通公司、Arista Networks 、和美光科技也是「仍然具有吸引力估值」的公司。

