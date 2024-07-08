鴻海股價攀上226元「寫近17年新高」　僅花5個交易日完成填息

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）8日早盤以217元開出，一度漲幅5.36%攀上最高226元，寫2007年11月以來波段高點，市值也增加1,594億元、重返3兆元門檻至3.13兆元，位居台股第二大企業，主要是受惠AI雲端產品拉貨動能增加，接下來旺季營運受投資人看好。

值得注意的是，鴻海7月2日進行除息交易，每股配發現金股利新台幣5.4元，創下1991年上市掛牌以來的最高水準。儘管上周陷入貼息，不過近日股價勁揚，7月8日盤中攀上最高226元，上漲約5.36%，僅花5個交易日完成填息。

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另觀察「鴻家軍」盤勢則漲跌互見，其中，中揚光（6668）一度飆至67元，漲幅逾8%；GIS-KY（6456）觸及最高至72.8元；訊芯-KY（6451）、鴻準（2354）也一度上漲逾3%，皆受投資人矚目。

鴻海公布自結營收，累計今年上半年自結營收2兆8,739.42億元，較去年同期2兆7,654.11億元成長3.92%，主要受惠AI伺服器需求強勁，元件及其他產品主要業務和車用相關零組件出貨增加，電腦終端產品受惠新產品上市。

展望今年，鴻海持續看好AI伺服器業績成長，預估今年AI伺服器營收成長超過40%，時序已經進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，預估第三季營運將可季增及年增。鴻海預計在8月14日舉辦2024年第二季法人說明會。