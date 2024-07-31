券商推「雙利帳戶」理財術　投資即有機會享6%優利

▲凱基證券推出「雙利帳戶」理財術，投資就有機會享6%優利，還有官方LINE專家選股助你理財之路更順利。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

台股屢創新高，加權指數成長近三成，今年六月更是創下2萬3千點紀錄，好表現讓不少投資人都想一起參與。民眾歐小姐提到，「之前疫情的時候股市狀況比較差，可是近半年來逐漸的漸入佳境；因為定存大概是2%的利息，所以自己投資的話當然希望比2%再高一些，心中的期望值是抓3%至5%左右是最好的。」

▲▼台股今年以來屢創新高，好表現讓不少投資人想一起參與。（圖／記者姜國輝攝，下同）

對於懂得精打細算的消費者，當然希望每一塊錢都能發揮最大效益，目前市場上擁有不少討論度的就是，凱基證券推出投資同時也能領6%優利的「雙利帳戶」活動。凱基證券業務副總張耀云表示，「投資人最擔心就是賺不到錢，或者是該買哪檔股票，凱基證券推出雙利帳戶的活動，鼓勵大家加入投資行列並放大其成效，第一利就是新開證券戶，入金即可享6%，最高1500塊的高額回饋，簡單來說，就是讓大家在投資前先賺6%的利息；第二利是凱基證券官方LINE帳號的贏家選股功能，每天都會提供凱基投顧會員朋友們當天專家團隊的精選熱門台股標的，再利用凱基APP的智慧下單，大家不需要盯盤，就可以輕鬆投資還可以節省選股的時間。」

▲凱基證券業務副總張耀云提到，凱基證券推出雙利帳戶的活動，新開證券戶入金即可享6%優利，最高1500塊的高額回饋，讓大家在投資前就先賺6%的利息。

▲開戶完成還可以免費加入凱基投顧會員，進入「贏家選股專區」，每天一鍵取得由電腦及專家選出的每日精準標的推薦，讓專家來替你理財。

凱基證券提供民眾方便的選股工具，透過LINE就能一鍵查詢每天的強勢股，還可以搭配智慧下單，也能建議合適的報酬率進出場時間。民眾王小姐提到，「如果可以有專家的建議，告訴我什麼時候該進場、什麼時候該出場，我覺得這樣很好，因為我常常容易錯失良機；而現在就像有一個貼心的理財顧問在旁邊，可以告訴我什麼時候是時機點，我就不會像之前一樣虧這麼多了。」民眾吳小姐則提到，「我平常沒有在做投資，都是家人在幫我處理，加上工作又很忙，所以沒有時間去研究。但如果現在有像是這種很智慧型的方式來協助，還有專家選好跟你說買什麼就好，對我來講更加方便。」即日起至9/30，開立凱基證券戶並綁定e財庫，即可參加「雙利帳戶」活動，就有機會可以跟上台股腳步，朝財務自由夢想邁進。