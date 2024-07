永慶房屋連霸「亞洲最佳企業雇主獎」 新鮮人、女力、轉職「薪」首選

▲幸福職場獲員工認同!永慶房屋7連霸「亞洲最佳企業雇主獎」,成國際認證金獎雇主。(採訪撰稿/記者胡至欣;攝影剪輯/記者鄭遠龍)

記者胡至欣/採訪報導

員工心目中最佳職場名單曝光!國際權威人資期刊《HR Asia》公布2024年「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia)」,永慶房屋除了在各項指標都大幅領先本次評選企業平均,更在團隊內的互信、互重、互助中拿下接近滿分,成為台灣唯一獲獎的房仲企業,而且連續7年獲獎,為主辦單位認證的「金獎(Gold Winner)」雇主。

2024年「亞洲最佳企業雇主獎」獲選企業必須經過員工的匿名問券調查,再由專業人資評審團鑑定評分,並在亞洲12個國家與地區發布獲選名單,《HR Asia》總編輯William Ng致詞表示:「這不僅是亞洲區最大的人力資源獎項,也是亞洲區最大規模的員工敬業度調查,所以你上台時,不要只感謝評審,因為真正決定誰能登台領獎的,其實是根據調查結果,也就是說,由您的員工決定您是否能成為今晚的獲獎者之一。」

「企業要永續的經營,人才是重要的關鍵。」永慶房屋總經理吳良治強調,企業要能夠接受新時代觀念,包容的同時更展現多元價值,建構整個團隊的互助、互信,才能真正達到幸福職場,尤其不動產仲介是貼近人的服務,因此首先要讓員工認同「誠實經營」理念,創建有溫度的職場環境與氛圍,「同仁喜歡我們這個團隊,才能夠安心服務客戶,也能夠讓客戶得到滿意」。

▲永慶房屋總經理吳良治。

永慶房屋人資部協理塗振宏進一步指出,不限科系、不需要相關經驗,業務新人凡錄取有報到都保障「每月5萬領12個月」,接著會有「一對一師徒制」專人指導,培育新人成為房產達人;另也有類似業務助理的「服務專員」職位,可以先熟悉產業與工作內容,未來再評估是否轉調業務或集團其它職缺去歷練,「我們提供了多樣選擇,讓新鮮人擺脫低薪、讓女性想要獨立自主,讓轉職者在起步的時候就能夠有高收入」。

▲永慶房屋人資部協理塗振宏。

「先投資再培育」是永慶的核心人資精神,以務實的人資福利,實踐DEI(Diversity, Equity & Inclusion)多元、公平與共融的職場願景,保障每位同仁的權益與發展。在廣納人才的理念下,二度就業、軍職退伍、中高齡族群等,都提供多元入職管道外,永慶也建立「讓你的特質更有價值」職場文化,引導同仁發揮所長,在職場發光發熱。

塗振宏協理補充說道,永慶房屋會針對同仁的職場適性、能力與特色,進行優勢診斷,量身打造專屬的人才培育計畫,幫助同仁發揮更多潛能,包括提供進階菁英課程,協助夥伴精進,不論是考取不動產證照、店長培訓還是總部職位輪調等,給職涯更多可能性與為發展性,「讓員工跟著企業一起成長!今年上半年我們又新展了9家店,也是雙北直營地區店數最多的房仲品牌,下半年我們將持續再展店徵才」。

關注時代脈動、人資政策與時俱進,也讓永慶房屋多年以來都在「我會向其他人推薦我的公司為最佳雇主」員工評比中獲得超過4.5以上高分,名符其實「我推的職場」。2024年房市大爆發,永慶房屋再乘勝追擊,預計新展17間店,徵才不中斷,勢將成為新鮮人與求轉職者追求高薪的熱門首選之一。