永慶房屋連霸「亞洲最佳企業雇主獎」 新鮮人、女力、轉職「薪」首選

▲幸福職場獲員工認同！永慶房屋7連霸「亞洲最佳企業雇主獎」，成國際認證金獎雇主。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

員工心目中最佳職場名單曝光！國際權威人資期刊《HR Asia》公布2024年「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」，永慶房屋除了在各項指標都大幅領先本次評選企業平均，更在團隊內的互信、互重、互助中拿下接近滿分，成為台灣唯一獲獎的房仲企業，而且連續7年獲獎，為主辦單位認證的「金獎（Gold Winner）」雇主。

▲2024年「亞洲最佳企業雇主獎」永慶房屋再度獲獎。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

2024年「亞洲最佳企業雇主獎」獲選企業必須經過員工的匿名問券調查，再由專業人資評審團鑑定評分，並在亞洲12個國家與地區發布獲選名單，《HR Asia》總編輯William Ng致詞表示：「這不僅是亞洲區最大的人力資源獎項，也是亞洲區最大規模的員工敬業度調查，所以你上台時，不要只感謝評審，因為真正決定誰能登台領獎的，其實是根據調查結果，也就是說，由您的員工決定您是否能成為今晚的獲獎者之一。」

▲永慶房屋不僅是台灣唯一獲獎的房仲企業，更連續7年獲獎。

「企業要永續的經營，人才是重要的關鍵。」永慶房屋總經理吳良治強調，企業要能夠接受新時代觀念，包容的同時更展現多元價值，建構整個團隊的互助、互信，才能真正達到幸福職場，尤其不動產仲介是貼近人的服務，因此首先要讓員工認同「誠實經營」理念，創建有溫度的職場環境與氛圍，「同仁喜歡我們這個團隊，才能夠安心服務客戶，也能夠讓客戶得到滿意」。

▲永慶房屋總經理吳良治。

永慶房屋人資部協理塗振宏進一步指出，不限科系、不需要相關經驗，業務新人凡錄取有報到都保障「每月5萬領12個月」，接著會有「一對一師徒制」專人指導，培育新人成為房產達人；另也有類似業務助理的「服務專員」職位，可以先熟悉產業與工作內容，未來再評估是否轉調業務或集團其它職缺去歷練，「我們提供了多樣選擇，讓新鮮人擺脫低薪、讓女性想要獨立自主，讓轉職者在起步的時候就能夠有高收入」。

▲永慶房屋人資部協理塗振宏。

「先投資再培育」是永慶的核心人資精神，以務實的人資福利，實踐DEI（Diversity, Equity & Inclusion）多元、公平與共融的職場願景，保障每位同仁的權益與發展。在廣納人才的理念下，二度就業、軍職退伍、中高齡族群等，都提供多元入職管道外，永慶也建立「讓你的特質更有價值」職場文化，引導同仁發揮所長，在職場發光發熱。

▲永慶以務實的人資福利，實踐DEI多元、公平與共融的職場願景。

塗振宏協理補充說道，永慶房屋會針對同仁的職場適性、能力與特色，進行優勢診斷，量身打造專屬的人才培育計畫，幫助同仁發揮更多潛能，包括提供進階菁英課程，協助夥伴精進，不論是考取不動產證照、店長培訓還是總部職位輪調等，給職涯更多可能性與為發展性，「讓員工跟著企業一起成長！今年上半年我們又新展了9家店，也是雙北直營地區店數最多的房仲品牌，下半年我們將持續再展店徵才」。

▲ 幸福職場獲員工認同，永慶房屋將持續吸納好人才。

關注時代脈動、人資政策與時俱進，也讓永慶房屋多年以來都在「我會向其他人推薦我的公司為最佳雇主」員工評比中獲得超過4.5以上高分，名符其實「我推的職場」。2024年房市大爆發，永慶房屋再乘勝追擊，預計新展17間店，徵才不中斷，勢將成為新鮮人與求轉職者追求高薪的熱門首選之一。