台驊6月營收年增150％寫2年新高　看Q3運價維持高檔

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台驊控股（2636）公告6月營收，受惠海運4大航線運價6月續漲26~35%，遠東至美東40呎櫃運費達9945美元，同時海運外溢效應湧現，運力移轉至空運及鐵路運輸，帶動6月營收達26.97億元，月增24.92%、年增150.09%，創下近2年新高；累計上半年營收達114.9億元，年增69.41%。

台驊表示，紅海地緣政治問題造成航線繞行非洲成為常態，港口硬體設備不足及船隻調度問題產生的塞港效應日趨嚴重，同時美國、歐盟及南美洲等紛紛對於中國電動車、鋰電池及太陽能相關等產品加徵25%~100%不等關稅措施，迫使進口商提前拉貨建倉庫存，帶動遠東區出口貨量激增，海運事業部營運受惠貨量與運價同步增長效應下，6月份營收達16.67億元，月增38.14%、年增200.85%，創下今年來新高水準。

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台驊指出，空業事業部受到海運外溢效應與市場電商需求持續暢旺下，6月營收5.31億元，年增115.90%，持續站穩5億元關卡。中國電商快速崛起，跨境直郵的模式引發了航空貨運運力激烈的競爭，加上旅遊業需求大幅增加，空運貨運運力出現短缺，促使6月份空運運價較去年同期上漲40%；同時，產業供應鏈在海運塞港、缺櫃與高運價等多重變數壓力下，部份運輸自海運移轉至空運，加重整體空運運力供給呈現吃緊狀態，推升整體空運營運表現。

台驊指出，展望Q3，美國、加拿大及歐洲等多個港口及鐵路運輸正面臨勞資談判協商，加上歐美保護性關稅實施及紅海地緣衝突的持續，多項變數的連鎖反應，可望讓Q3運價維持在相對高檔水平，同時，集團充份配置資金運用，取得豐沛的利息與股息收益，對於Q3營運表現仍審慎樂觀看待。