同事都加班「她不敢準時走」　過來人給建議：對不起的是自己

▲多數同事都會加班。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

明明到了下班時間，結果同事都不走！一名女網友發文表示，他們部門的整體氛圍還不錯，但讓她不解的是，多數人都不會準時下班，讓剛入職的她也不敢走，她該怎麼辦？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「下班後大家都不走的公司要怎麼應對？請大家幫幫我」為標題發文，提到他們部門的氛圍還不錯，上班時間都會聊天。不過讓她不解的是，就算已經到了下班時間，大部分的同事仍會繼續工作，讓她不知道大家究竟是真的還沒完成工作，還是基於什麼原因？

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原PO透露，由於她才剛入職，所以看到其他同事沒有準時下班，她也不太好意思走。她也說，因為公司不用打卡，加班也是自己填寫，所以她既不敢準時走，又不敢填寫加班單，不知道應該怎麼辦才好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我都準時走，有一次比較晚走，同事還說沒事趕快走」、「他們刻意想賺加班費吧，你如果不想同流合汙就準時下班啊」、「準時走啊，幹嘛裝認真，怕屁」、「遇過的是有些人單純不想回家面對」、「想要加班費吧」、「我都直接走，想留的人自己留，事情做完不走是打算直接睡公司省冷氣費嗎」。

還有網友建議，「要先看你老闆是不是小心眼會看加班跟離開時間來判斷你績效的人」、「問你的主管吧」、「其他同事怎麼做，學著ㄧ起做就對了，不好意思最後對不起的是自己」、「不然就問問比較熟一點的同事」。