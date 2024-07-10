蘆洲房價CP值高　在地房仲：4字頭買「年輕版公寓」

▲三民高中商圈有不少屋齡40年內的公寓，指名度高 。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

三重房價漲高，不少在地買盤外溢到蘆洲地區。在地房仲表示，三民高中捷運站周圍指名度高，該區介於重陽重劃區、南港子重劃區中間，屬於房價凹陷區，且還有不少屋齡40年內的公寓產品，成交單價45~50萬元，是自住買方的熱門選擇。

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永慶不動產三民高中捷運加盟店東楊凱勛表示，三重、蘆洲地區捷運沿線包括三和國小、三和國中、徐匯中心、三民高中4站具學區條件，文教氣息相對強，頗受購屋族青睞，其中三民高中站可分為南側湧蓮寺商圈、北側民族商圈。

楊凱勛指出，湧蓮寺商圈街道規劃寬闊整潔，而民族商圈由於靠光華路、中正路，店家數多，吃喝採買更加便利，2區各有特色，房價表現也差不多，基本上就是距離捷運站越近，價格越高。

▲三民高中商圈生活機能完善 。（圖／永慶不動產提供）

楊凱勛說，三民高中周圍以公寓交易居多，成交單價落在45~50萬元，2~3房總價約1000~1500萬元。值得一提的是，相比於較早開發的三重，三民高中一帶的公寓屋齡較輕，40年內產品指名度相當高。

另外，三民高中周圍也有大樓產品，屋齡10年左右者成交價站6字頭，20年以上則約50~55萬元，2~4房總價落在1500~2500萬元間。

▲三民高中商圈位於重陽重劃區、南港子重劃區中間，房價屬於凹陷地帶 。（圖／永慶不動產提供）

楊凱勛表示，三民高中商圈位於重陽重劃區、南港子重劃區中間，房價屬於凹陷地帶，以10年社區為例，成交單價約落差5萬元，且還有公寓產品，對於許多有預算限制並需要更多實際使用面積的客戶來說，是非常熱門的選擇。

楊凱勛提到，由於三民高中商圈自住比例高，釋出量相當稀少，屋主普遍惜售，且不少屋主都是當地大地主，不缺錢，根本不會賣房子，「但也正因如此，在房市火熱的這幾年，區域沒有什麼炒作現象，以投資角度而言，該區就是比較健康的金融產品。」

▲湧蓮寺公益大樓正在興建。（圖／永慶不動產提供）

楊凱勛認為，三民高中一帶房價不會暴起暴落，而是呈現穩定緩漲，主要原因除了區域既有條件，還有建設利多，像是湧蓮寺公益大樓正在興建，放眼未來還有一大片的銀河灣計畫，房市長線展望佳。

▲楊凱勛認為，三民高中商圈房市展望佳。（圖／永慶不動產提供）

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