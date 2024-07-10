iPhone換機潮！美銀點名4檔供應鏈　調升鴻海目標價至260元

▲市場普遍預期iPhone 16將帶來一波「換機潮」。圖為iPhone 15系列手機。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司即將在今年秋季推出新款iPhone，並導入全新AI功能，市場普遍預期將帶來一波「換機潮」，美國銀行（Bank of America）看好蘋果供應商包括鴻海（2317）、工業富聯、立訊精密、比亞迪電子等4家公司，將因iPhone 16系列的需求增加而股價上漲，尤其今年iPhone將帶來新技術及設計上的變革，也會推動供應鏈的發展。

根據CNBC報導，美國銀行在研究報告中指出，預期iPhone 16系列手機帶來的AI功能，將會在未來2至3年內推動升級周期，看好市場需求動能，甚至上調今年iPhone 16備貨量至9,000萬至1億支，略高於去年。

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美國銀行分析師依據過去周期認為，蘋果供應鏈的股價在新產品發布前「表現通常優於大盤」，而發布後能否延續漲勢則「取決於產品規格、售價與出貨量預期」，因此，在iPhone發展過程統整出最值得注意的個股，其中就是全球最大電子產品代工製造商鴻海，因為iPhone規格升級，將推升鴻海2025年至2026年的獲利。

報導指出，鴻海股價在台股、美國ADR都呈現出上漲表現，今年以來漲幅近116%，美國銀行更將鴻海目標價從新台幣200元上調至260元，上漲空間約15.3%；負責生產iPhone外殼的鴻海子公司工業富聯，也會因為iPhone銷售量而增加收益，目標價調升至33元人民幣。

在中國供應鏈方面，美國銀行也看好電子製造商立訊精密，因為iPhone零組件包括聲音辨識、觸控、無線充電、LCP天線等相關模組都和立訊有關，甚至形容在iPhone強勁之下，立訊將成為「主要受益者」，目標價從39元人民幣上調至46元人民幣，潛在上漲空間約11.1%。

此外，同樣受到美國銀行關注的個股還有比亞迪旗下子公司「比亞迪電子」。分析師認為，比亞迪電子在iPhone外殼整合實力上將能提高獲利規模，而且從整體來看，比亞迪集團對於汽車業務、AI機器人、手機代工廠的不斷擴張都有不錯的發展性，目標價42港元，還有25.3%潛在上漲空間。