2檔現增加持漲勢逾6%金融股最猛 新光金爆59萬張史上大量

新光金（2888）旗下新光人壽及三商美邦人壽（2867、簡稱三商壽）拚改善體質，今（10）日為新光金（2888）參與現增最後買進日，爆出59萬 張史上大量，股價也以上漲逾7%作收，至於三商壽股價站上睽違2年的8 元，有利現增定價，提高可募資金額；而新光金與三商壽漲幅居今日金融股之冠。

優於預期！台積電6月營收2078億「月減年增」 Q2達財測上緣

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公布6月營收約為新台幣 2,078 億 6,900 萬元，較上月減少了 9.5%，較去年同期增加了 32.9%。台積電累計 2024 年 1 至 6 月營收約為新台幣 1 兆 2,661 億 5,400 萬元，較去年同期增加了 28.0%。

逾56萬股東注意！群創減資每股退還1.2元 訂8／14最後交易日

擁有股東人數達56.28萬人的面板大廠群創光電（3481）日前董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，以提升股東權益報酬率及調整資本結構，每股退還股利1.2元現金，今日也公告，減資股票最後交易日為8月14日，現金減資退還股款發放日為8月30日。

長榮航營收報3喜訊 6月、Q2、H1都寫歷史新高

長榮航（2618）今日公告6月營收，單月營收為194.18億元，月增7.3％、年增10.11％；Q2營收為553.73億元，年增14％；累計上半年營收為1072.89億元，年增15.32％，單月、Q2、上半年營收都寫下歷史新高。

南亞科Q2每股虧損0.26元 總座：HBM供不應求有望拉抬市況

記憶體大廠南亞科 (2408）今日舉行法說會並公佈 2024 年第二季自行結算合併財務報告。南亞科第二季營收為新台幣99.21億元，季增4.4%。總經理李培瑛針對後市展望表示，目前HBM、DDR5 供不應求，拉抬2024下半年DRAM市況，各項AI也有望帶動新一波DRAM需求成長。

00940每張配50元！明除息 最後上車日爆逾20萬張大量

擁有逾94萬股民的元大台灣價值高息ETF（00940）即將在明（11）日首次除息，每股配0.05元、估計1張可有50元現金股息進帳，不過00940今（10）日最後買進日再爆20.66萬張成交量，為連續2天交易量衝破20萬張、並持續居ETF成交王。

美股警訊來了！華爾街變謹慎：投資人銀彈用完「8月恐下跌10%」

美股漲跌互見，標準普爾500指數和那斯達克指數美東時間9日收盤再創新高，道瓊工業指數則小幅下跌。儘管美股近期有強勁表現，卻有愈來愈多華爾街分析師示警，在美國總統大選期間，將會有資金大量流出股市導致下跌10%，時間更落在8月初開始2周走勢，「投資人的銀彈快用完了。」

9金控股價衝波段高！富邦金漲半根破90元 永豐金創天價

受台積電（2330）營收公告前漲多整理影響，台股今（10）日回檔盤中一度重挫逾170點，資金從電子轉戰金融，9家股價創波段新高，以富邦金（2880）挾業績利多開盤半小時內漲逾半根衝破90元大關、永豐金（2890）刷26.75元天價表現最亮眼。

抽中賺逾1萬元！滿心申購今起跑 每股承銷價42元

新股抽籤紅包又來了，高端服飾代理商滿心（2916）今（10）日起公開申購，每股承銷價為42元，以9日收盤價54.3元計，抽中一張約可賺1.23萬元，報酬率約30％。

快訊／淹水警戒升高！ 半個台北市淪一級

午後雷雨雨勢升級，台北市6個行政區、也就是半個台北市全都列為一級淹水警戒，包含中正區、信義區、內湖區、南港區、大安區、文山區等6區，另新北市汐止區也列為淹水一級警戒。