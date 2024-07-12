「岡山國」買氣旺到發爐　在地房仲：一上架就秒殺

▲岡山是螺絲生產重鎮，隱形富豪不少，過去生活圈、房價常有「岡山國」的感覺。（圖／永慶不動產高雄岡山站前加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

岡山介於高雄與台南之間，是螺絲生產重鎮，隱形富豪不少，過去生活圈、房價常有「岡山國」的感覺，受惠S廊帶產業效應，區域最熱鬧的火車站生活圈，新案房價已破4字頭，區域房仲透露：「賣房子20年，近期買氣熱到不太敢相信，甚至有物件一PO上架就秒殺。」

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永慶不動產高雄岡山站前加盟店東黃俊宏表示，岡山區屬於高雄市，不過由於從岡山到高雄市區、以及台南市區，車程時間都差不多，加上岡山螺絲產業發達，區段隱形冠軍多，形成一個獨立生活圈，還有網友笑稱是「岡山國」。

▲第一階段捷運與台鐵共構的岡山車站6月30日已試營運，未來第二階段將延伸到路竹。（圖／記者張雅雲攝）

黃俊宏表示，傳統岡山市中心從火車站周邊擴散，是岡山最熱鬧的地區，周邊還有樂購廣場、秀泰影城、全台最大無印良品以及高醫岡山分院等，生活機能相當發達。

近年又有台積電設廠、S廊帶加持，不少科技產業陸續進駐S廊帶沿線科學園區，帶動北高原本的蛋白區房價飆漲，像是岡山、橋頭、楠梓，以往都是1字頭房價區，竟然由岡山率先出現新案4字頭行情。黃俊宏分析，除了在地人往往選擇在岡山購屋外，近年不少全台置產客看好產業議題紛紛湧入。

▲在地人往往選擇在岡山購屋，近年不少全台置產客看好產業議題紛紛湧入。（圖／永慶不動產高雄岡山站前加盟店提供）

黃俊宏透露，擔任仲介20年，最近在岡山賣屋，賣到不敢相信，熱門案搶破頭，開價合理的大樓物件一上架就秒殺，甚至不用3天，總價1500萬元內最受歡迎。

▲永慶不動產高雄岡山站前加盟店東黃俊宏表示，熱門案搶破頭，開價合理的大樓物件一上架就秒殺，甚至不用3天。（圖／永慶不動產高雄岡山站前加盟店提供）

新大樓成交價從台積電宣布設廠後跳漲，2021年成交價還在20~22萬元，現在已經來到38~42萬元。在地中古大樓，以國宅「勵志新城」為主，室內實坪約30~35坪，成交價約23~26萬元，總價1350萬元上下，黃俊宏說：「不少屋主對未來房價持續看漲，也愈來愈惜售。」

此外，岡山近年來重大建設多，進行中的捷運岡山路竹延伸線，第一階段捷運與台鐵共構的岡山車站6月30日已試營運，未來第二階段將延伸到路竹，屆時將串連楠梓產業園區、本洲產業園區、以及南科高雄園區等，持續吸引更多人口移入。

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