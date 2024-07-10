星宇6月營收破30億刷新高　第5架A330新機到位

▲星宇航空。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）6月營收為30.77億元，月增18％、年增44.5％；Q2營收為83.37億元，年增51％；累計上半年營收為163.32億元，年增65.29％。此外，星宇今也重訊公告取得1架A330neo客機，並已完成交機，將積極開闢新航點及增班，迎接暑假旺季。

星宇說明，市場旅運需求轉強，載運人數突破新高，推升6月客運營收達26.69億元，月增20％、年增42％，寫下新高；另貨運營收為2.50億元，月增3％、年增96％，受惠半導體機器設備、電商等產品出貨需求旺盛，使運價有撐，後市仍有看漲空間。

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星宇今也同步公告，7／10引進第5架A330neo新機，整體機隊規模達23架航機，同時積極開闢新航點及增班以迎接7、8月暑假旺季，其中台北-富國島航線已於7／1開航，緊接著台北-香港航線也將於7／16投入營運。



此外，星宇看好台幣兌日圓持續走強帶動觀光熱潮，現大阪航線每日2班其中一班以A350-900營運，並提供頭等艙服務，而沖繩航線自7月下旬開始，因應旺季需求，部份日期放大以A330neo廣體客機執飛。

針對熱門航點，曼谷自7月起亦放大部份航班機型，富國島則規劃自9月起以A330neo提供服務；整體暑期訂位量優於預期，預估下半年客運業績將持續穩健成長。