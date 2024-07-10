股價起伏大！金寶開獎5月營收133億元　EPS賺0.13元「年增12倍」

▲金仁寶集團旗下的電子代工大廠金寶。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

金仁寶集團旗下的電子代工大廠金寶（2312）近期股價漲勢驚人，最近6個營業日累積收盤價漲幅達31.36%，被證交所列入注意股，同時應主管機關要求公布相關財務業務，金寶今年5月歸屬母公司淨利2.01億元，年增905%，每股淨利（EPS）0.13元，年增12倍。

金寶今年5月營收133.3億元，年減3.54%；稅前淨利3.72億元，年增161.97%；歸屬母公司業主淨利2.01億元，年增905%；每股淨利0.13元，年增12倍。

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金寶總經理暨執行長陳威昌出席「永續ESG夥伴聯盟成立大會」時，雖然並未針對AI伺服器業務細節展開說明，但他指出，金寶長年跨足全球市場，目前共有19個廠區，只要接到訂單，便及時在各區塊、各經濟區供貨，良好的生產能力是金寶集團的核心競爭力之一。

陳威昌也分享，海外設廠時主要會面對2個壓力，其一是客戶帶來的壓力，其二是該制定哪些策略讓公司永續經營。就目前氣候變遷來說，有些地方氣溫高、容易火燒山，有些地方則會爛雨成災，因此，企業永續經營需要多方策略，金寶承諾將持續提高內部管理結構的透明度、道德和責任感，確保企業運營符合最高標準，並尊重所有利益相關者的權益。

金寶（2312）近期AI伺服器產線正式啟動，加上被外資點名入選輝達（NVIDIA）GB200受惠股，7月以來股價開始起飛，至今已漲逾33.5%。金寶也期盼AI伺服器商機將以「代工」走向「設計」全力以赴。