房價續漲！台北2024Q2政大永慶即時房價指數漲幅近一成

▲政大永慶即時房價指數顯示，2024年Q2全台和七大都會區房價指數漲勢明顯，全台季增幅達4.7%，其中新竹縣市6.8%最高。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

2024Q2「政大永慶即時房價指數」出爐。數據顯示，2024年Q2全台和七大都會區即時房價指數漲勢再起。除台南外，其餘六大都會區季增幅都超過5%，新竹縣市以近7%的增幅奪七都之冠。在年增幅部分，桃園、新竹年漲幅超過一成，全台和其餘都會區漲幅皆落在8～10%之間。

2024Q2房價指數季漲幅凌厲！ 全台季增幅近5%

根據「政大永慶即時房價指數」顯示，2024Q2全台房價指數上揚趨勢明顯，與Q1相比，全台房價指數漲勢明顯，季增幅達4.7%。永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，在今年第二季，受惠於台股持續上漲產生財富效果、新青安加速自住族群進場，購屋需求強勁，持續推升房市交易量，再加上一般民眾通膨預期強烈，使消費者看漲比例提升。觀察七都的委售量在本季也大幅下降，屋主惜售心態強勁，在上述因素交互影響下，本季全台、七都即時房價指數漲幅皆有擴大的現象。

其中新竹縣市、新北市的指數漲勢最強勢，季增幅皆突破6個百分點。郭翰說明，新竹縣市受惠於科學園區帶動下，不僅推升周邊行政區房市交易量能，不少蛋白區也吃到園區外溢紅利，房價跟著水漲船高，再加上當地受限於腹地狹小、新增供給不多及屋主惜售心態下，本季指數上漲6.8%，為七都之最。新北市因三環六線及TPASS加持，增添聯外便利性，使雙北工作生活圈不斷擴大。而且，當地蛋白區內有許多新興重劃區，建物品質及居住環境已不亞於蛋黃區，且蛋白區房價基期相對低，成為首購、置產族的新選擇，因此房價上漲幅度兇猛，本季上漲6.3%，為七都第二。

2024Q2指數年漲幅再擴大！ 台北漲幅竟逼近一成

觀察七都近年Q2指數年增率表現，郭翰指出，2023年初平均地權條例的修法通過，衝擊市場買氣，讓2023Q2七都即時房價指數年漲幅皆出現明顯回落，不過從2023年下半年開始，受惠於平均地權條例不溯及既往，政策衝擊淡化，加上國內景氣復甦和新青安的助攻下，買氣明顯增溫，且延續至今年上半年，2024Q2七都即時房價指數相比2023Q2全面提升。其中，新竹、桃園房價指數皆有逾一成以上的年增幅，其餘五都也均有近一成的漲幅。

值得一提的是，房價基期相當高的台北市，在2024Q2即時房價指數年增幅逼近一成，顯示房價漲幅明顯。郭翰表示，2024Q2台北房價指數增幅較高的可能原因有二：一是2024Q2台北的成屋委售量有明顯萎縮現象，除了買氣暢旺讓銷售速度加快外，部分屋主也開始出現惜售狀況，促使供給量縮的情況加劇；二是新青安帶動需求強勁，根據永慶2024Q3房產趨勢調查結果顯示，台北市購房者因新青安而加快購屋的比例突破五成，從上季46%大幅提升6個百分點至52%。因此在上述兩個作用下，2024Q2台北即時房價指數走揚，近一年增幅逼近雙位數大關。

政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數網站」已於2024Q3永慶房產趨勢前瞻報告記者會正式公布，相關資料可參考網站：https://rer.yungching.com.tw/