華航營收寫3強　台灣虎航H1營收年增5成

▲華航。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）公布6月合併營收為175.64億元，月增9.08％、年增0.13％；Q2營收為502.39億元，年增6.45％；累計上半年合併營收為988.81億元，年增10.01％，單月、單季、上半年都寫下同期新高。另台灣虎航（6757）6月營收年增逾3成，上半年營收年增5成至82.14億元、寫同期新高。

華航表示，6月在端午連假挹注下，客運收入達113.41億元，月增16.02％，為今年第5度登上百億，北美地區旅運人次較前月顯著增長，平均載客近9成；東南亞峇里島、檳城以及獨家飛航的帛琉航線載客表現也相當亮眼，為整體收入帶來助益。

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華航指出，在北美與歐洲航網布局，全力爭取高收益的直飛客源，積極擴大市占率，7／14起將開通台北-西雅圖直飛航線，每周提供5個往返班次，成為美洲航網的第6個直飛航點。

華航說明，6月貨運營收為50.24億元，年增17.38％，航空貨運市場需求持續熱絡，除電商與受AI帶動的半導體機台、伺服器等固有貨源外，季節性水果、急件高價貨源亦多有挹注，使6月單位收益續創本年度以來最高，貨收維持高檔，整體表現相較去年同期有相當成長。

展望7、8月旺季，華航表示，暑假期間搭機需求旺盛，全線訂位率超過8成，日韓及泰國航線最受旅客青睞。延續觀光旅遊消費力道增強，看好下半年的客運需求持續穩健；每月16日「華航會員日」專屬優惠增加會員黏著度，也有望挹注營收成長。

貨運部分，下半年AI議題可望持續發酵，並帶動相關手機及PC換機潮，市場艙位需求預期持續強勁，將持續充分利用客貨機運能，加強爭攬高價包艙及臨時加包機貨源，拉抬運價力道以擴大營收及獲利。

另台灣虎航（6757）6月營收14.2億元，年增30.26％，寫單月次高；累計上半年營收為82.14億元，年增50.08％，寫同期新高。

台灣虎航指出，去年同期因受限各國外機場人力及設備不足，班次量較少，現隨營運逐漸恢復，6月航班數較同期增加36%、上半年航班增幅約50%。

隨已開賣冬季航班，展望今年與明年旅遊續強，台灣虎航持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點並持續增班，暑假期間開航台中-東京成田、台中-名古屋及台中-釜山3條新航線，滿足中臺灣地區的旅客及暑假旅遊需求。