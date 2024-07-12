ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

北北基桃TPASS上路滿周年！5分鐘進北市　汐科車站房市熱

北北基桃TPASS上路滿周年！　這個台鐵車站漲最多（圖／永慶房產集團提供）

▲北北基桃TPASS通勤月票上路滿一周年，中壢車站、台北車站、內壢車站房價漲幅最明顯。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

北北基桃TPASS通勤月票上路滿一周年，部分台鐵車站周邊房市表現也因TPASS而有所提升。永慶房產集團比較TPASS上路前後北北基桃台鐵車站周邊1000公尺內房市價量表現，汐科車站及板橋車站周邊住宅最為熱銷，平均每天可以成交一戶以上，交易量有明顯增幅。若比較TPASS上路後各車站房價表現，以中壢車站、台北車站、內壢車站房價漲幅最明顯，漲幅逾一成。

汐科通勤宅最熱銷　房價4字頭一站進北市
TPASS上路以來，汐科車站周邊房市交易量達385戶名列第一，與前年TPASS未上路的同時期比較，交易量年增率高達12.2%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台鐵汐科站位於新北市汐止區，車站鄰近科技園區，到達汐止市中心也相當便利。若要前往台北市，搭乘台鐵大約五分鐘就能到達南港車站。汐科車站周邊房價平均4字頭，相比於南港的高房價，加上台鐵轉乘捷運的便利，也吸引不少在台北就業的購屋買方。未來捷運汐東線完工通車後，有機會進一步吸引更多台北購屋族的關注。

而位於新北市的板橋車站，周邊房市累計362戶交易量排名第二，比較TPASS上路前後，交易量增幅達20.7%。陳金萍指出，板橋車站是新北市的政經中心，不僅區域生活機能相當完備，更匯集台鐵、高鐵、捷運、客運、公車等交通機能於一地，成為新北市房市的核心區域。TPASS上路之後，提供通勤民眾更多實惠的方案，也為當地房市增添一項利多。

TPASS利多吸引買盤　中壢內壢車站周邊房價年增逾一成
在房價部分，台鐵中壢車站表現最佳，TPASS上路後房價漲幅高達16%，台北車站15.2%次之，內壢車站則以13.7%位居第三。陳金萍說明，中壢車站、內壢車站平均總價均落在1000萬元內，房價相對實惠。

中壢車站現有生活機能相當完善，搭乘台鐵約五十分鐘可以到達台北，未來鐵路地下化、捷運機場線、捷運綠線延伸中壢等重大建設完工，也將使中壢車站成為新的交通樞紐與商業重心，可望帶動更多人潮移入。而內壢近年受到桃園、中壢買方外溢影響，住家需求增加，內壢車站周邊既有生活機能完整，加上TPASS政策利多加持，房價明顯上漲。

台北車站是台北的重要交通樞紐，在交通上有六鐵共構的絕佳優勢，受惠西區門戶計畫，在台北雙星、中華郵政塔等指標開發案推動下，預期引入商務、旅宿、百貨需求進駐，住宅需求隨之增加也推升周邊房價。

北北基桃TPASS上路滿周年！　這個台鐵車站漲最多（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

抽中最多賺5.5萬元　遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

抽中最多賺5.5萬元　遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

新股紅包來了！樂意（7584）將在7月25日掛牌上櫃，競價拍賣於7月11日開標，並預計7月15日至17日辦理公開申購，每股承銷價75元；以興櫃價130元計算，幸運抽中可望獲利5.5萬元，報酬率73.33%。另外還有2檔上櫃股安克（4188）、翔名（8091）辦理增資，也將於15日起公開申購。

2024-07-12 06:35
0056、00919台股ETF七千金助攻　規模破2.4兆再創高

0056、00919台股ETF七千金助攻　規模破2.4兆再創高

台股大盤頻創新高，深受投資人喜愛的台股ETF規模也水漲船高至2.45兆創下新猷，今年來增加9747.05億，檔數也新增6檔至62檔，其中更有7檔規模超過千億。

2024-07-12 09:40
特斯拉重挫逾8%、 結束連11漲　傳Robotaxi延至10月推出

特斯拉重挫逾8%、 結束連11漲　傳Robotaxi延至10月推出

特斯拉（Tesla）股價11 日（周四）大跌逾8%，結束了連續11個交易日的上漲，主要受到市場傳出「Robotaxi」自駕計程車，恐延後2個月才推出。

2024-07-12 10:49
日圓一度狂升至157　市場傳日本「突襲式干預匯市」

日圓一度狂升至157　市場傳日本「突襲式干預匯市」

在美國11日公布消費者物價指數（CPI）升幅持續下滑後，日圓兌美元突見飆升 2.7%、升至157左右水準，創下 2022 年底以來的最大單日漲幅，當地媒體將此歸因於日本官方進場干預，惟日本負責匯率政策的財務省財務官神田真人以「無法評論」回應市場詢問。

2024-07-12 10:00
36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

台股加權指數11日最高來到24416.67點，終場收在24390.03點，上漲382.95點，漲幅為1.6%，續創歷史收盤新高。《ETtoday新聞雲》盤點54檔台股原型ETF發現，有36檔盤中創天價，同時也創最高收盤，再細看今年以來漲幅，包括富邦科技（0052）、富邦台50（006208）與元大電子（0053）績效皆逾5成，超車「老大哥」元大台灣50（0050）；另外，國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+(00881) 皆已連續6個交易日刷天價。

2024-07-12 00:06
擁核非信仰／童子賢：若全民感情不接受核電　我服從大家決定

擁核非信仰／童子賢：若全民感情不接受核電　我服從大家決定

和碩董事長童子賢12日表示，基於對台灣秉持保護與珍惜的信念，他近期提到能源問題，都把「民主、繁榮、安全、尊嚴」關鍵字連結上，全民對能源的需求、對核電的觀感仍然是他最在意的議題，「如果全民感情上不接受，那當然身在民主社會，我會服從大家決定；但相對的，經過適當的知識傳播和資訊理解，全民若有轉變，我也會樂意服從方向，這就是所謂民主。」

2024-07-12 11:53
快加油！　下周汽、柴油每公升擬漲0.1元

快加油！　下周汽、柴油每公升擬漲0.1元

颶風貝羅未造成能源設施損害，加上沙國下調8月銷往亞洲原油官價，預計國際油價將走弱，不過，下周國內油價將持續調整，汽油、柴油預估每公升實際皆調漲0.1元。

2024-07-12 10:35
快訊／美西線海運價續跌　市場已出現每大箱低於7000美元運價

快訊／美西線海運價續跌　市場已出現每大箱低於7000美元運價

貨櫃船運市場美西線本月1日每大箱(40呎櫃)調漲1000美元，原漲到8100-8500美元的運價，因加班船與新航線陸續推出，業界龍頭地中海航運(MSC)維持原價7500美元未漲，上周六(7日)多數船公司將運價調降到7900美元，目前多數已再下修至7500美元，但是有幾家大型以上攬貨公司，透過與船公司簽屬的低廉長約價，報出低於7000美元運價。

2024-07-12 10:13
日月光宣布開設美國矽谷第二廠區　擴大測試服務能力

日月光宣布開設美國矽谷第二廠區　擴大測試服務能力

日月光半導體ISE Labs（3711）宣布於加州聖荷西開設第二個美國廠區，進一步擴大其世界一流的服務能力，惠及更多客戶。日月光表示，弗里蒙特和聖荷西兩地廠區的營運空間總面積超過 150,000 平方英尺，擴大北美版圖展現日月光深耕矽谷的決心，更有助於強化美國半導體供應鏈。

2024-07-12 09:35
財富女神王宥忻家就是動物園　還花千萬跟馬斯克上太空

財富女神王宥忻家就是動物園　還花千萬跟馬斯克上太空

你認識最有名的草泥馬(羊駝)、特斯拉當座車的michael嗎？牠的飼主、「財富女神」王宥忻因飼養特殊寵物而出名，家裡就是動物園。除了養動物，有錢人都是怎麼花錢的？王宥忻分享她打造峇里島度假風豪宅、半年花千萬上心靈課程，以及已經繳納上千萬報名費給特斯拉老闆馬斯克，做無重力訓練等著上太空，她連房地產投資，都買到「黃金之城」杜拜去了！

2024-07-12 09:03

讀者迴響

熱門新聞

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

台積電大跌50元至1030　指數重挫550點跌破24000

買氣爆棚　00905暫停初級市場申購

AMD收購歐洲最大私人AI實驗室　全力追趕NVIDIA

「遊戲股新兵」樂意掛牌上櫃　中籤樂賺5.5萬元

群創啟動減資！每股退還1.2元　股價下挫逾2%

「岡山國」買氣旺到發爐　在地房仲：一上架就秒殺

金寶飆漲停　5月淨利年成長905%

台積電定期定額「衝8.7萬戶創高」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366