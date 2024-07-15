純白國際景點8月進駐南投埔里　觀光大縣房產支撐強

▲位於愛蘭交流道旁的「日月町複合式商場」將引進TSUTAYA BOOKSTORE、日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／南投報導

過往被視為蛋白區的南投縣，受惠交通動線暢旺，緊鄰台中市且居於台灣中心點，坐擁好山好水，更帶動區域觀光不動產的蓬勃發展，隨著全台房價發燒，埔里也磁吸不少外地客置產，在地房仲曝8月埔里愛蘭交流道旁也將迎來國際級的蔦屋書店開幕，勢必再造就一波景點觀光潮。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

[廣告]請繼續往下閱讀...

台慶不動產南投埔里廣鑫加盟店店長黃文昌表示：「埔里以觀光業為主，麗寶集團目前有一個養生村計畫，未來可能有更多設施，另外福興溫泉周邊也有在推動招商，整體觀光型態的發展，而以百香果、皎白筍聞名的精緻農業，也讓年輕人慢慢回流，創造出不動產需求。」

據了解，由精英開發歷經3年、投資超過10億元打造的「日月町複合式商場」將引進TSUTAYA BOOKSTORE、日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等，該地位於國道6號愛蘭交流道旁，也是前往日月潭的必經之地，純白建物8月1日即將開幕。

▲南投縣政府目前積極推動五大園區開發計畫，其中就有2區落腳埔里。（圖／記者陳筱惠攝）

黃文昌說：「目前埔里市區的中古屋量體不多，反而是新成屋交易量比較大，也因價格一下上漲的關係，也讓部分開發商往埔里市中心外圍車程8~10分鐘的距離推出新案。」

前幾年疫情的關係，埔里的好山好水好空氣吸引多方購屋族，黃文昌說：「埔里地利位置居中，多方面客戶都有，像是北部多半是退休客層，因為不想再住大樓，就希望退休宅能有個前庭後院，而南部客會以避暑的角度，也希望能有腹地種植蔬果等等。」

不過以單純居住來說，埔里鎮尚有10來座社區大樓尚未完工，但實際上單價已經逼近台中外圍區，加上國道六號現在很方便，也會吸引步調比較慢的民眾前往購屋。

▲台慶不動產南投埔里廣鑫加盟店店長黃文昌表示埔里地利位置居中，氣候宜人，吸引多方面客戶前來觀光、置產。（圖／業者提供）

黃文昌說：「南投縣政府目前積極推動五大園區開發計畫，其中就有2區落腳埔里，讓區域的生產力與活力持續升級，就業人口回流、店家進駐，家樂福、星巴克、連鎖餐廳、名產小吃等皆備。」

而埔里人的生活圈以中山商圈、中正商圈為主，但也因可開發土地相當稀缺，過去4年前可建土地售價大致落在20萬元，目前建地行情已來到25萬元以上，周遭都為屋齡較大的透天住宅群，以目前埔里鎮重劃區20坪左右地坪的透天，價格大約落在1200～1300萬元，市區內的新透天已來到1500~2000萬元左右。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式