長榮航上半年營收創高　蟬聯全球最佳國際線航空公司第10名

▲長榮航空。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）公布6月、Q2、上半年營收都寫下歷史新高，下半年營運也不看淡，日前更榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，蟬聯2024全球最佳國際線航空公司第10名，再次彰顯服務品質深受全球旅客青睞。

長榮航表示，去年載客人數超過1120萬人次，非常感謝全球旅客對公司的肯定與信賴，公司仍堅持致力於精進服務品質的提升，除了與世界眾多知名品牌合作，提供舒適的機上服務外，也將持續引進新機以及規劃於波音787-9配置豪華經濟艙，為旅客帶來嶄新的飛行體驗。

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長榮航指出，公司多年來持續以世界最佳航空的目標前進，不管在服務品質、安全以及企業永續方面皆獲得諸多業界殊榮，更甫於6月下旬榮獲SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」第8名，並連續9年贏得五星級航空公司肯定，也入選AirlineRatings評比全球20大最安全航空公司及全球25五大最佳航空公司。

本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航今年與新加坡航空、法國商務航空、阿聯酋航空、全日空、卡達航空、大韓航空、日本航空、泰國航空、阿提哈德航空入選全球前10大的行列。

Travel + Leisure雜誌在調查中發現，航空公司不僅需要憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更要於各航班上提供最貼心且穩定的服務；此外，除了機上服務，旅客也十分重視地面服務品質，如機場貴賓室等，因此能從全球數百家航空公司中脫穎而出，更凸顯出長榮航空的服務品質深獲旅客全面性的肯定。