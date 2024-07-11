熱危害4大分級處理　高市勞長江健興親赴工地提醒補水防曬

▲高雄市勞工局長江健興親赴工地提醒預防高氣溫作業熱危害。（圖／高雄市勞工局）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著小暑節氣到來，勞工大熱天工作權益也受到重視。高市勞工局指出，熱危害風險等級，係依據現場氣溫及相對濕度換算，用以評估對人體造成的熱壓力指標，共可分為「注意」、「格外注意」、「危險」、「極度危險」四個等級。高市勞工局局長江健興今(11)日上午率隊督導左營區營造工地，關心並提醒業者加強高氣溫作業的評估與預防措施，以保護勞工朋友避免熱危害。

江健興提醒，「安全與健康」是勞工朋友的基本權益，不只是這份工作，也要顧及整個職涯及退休後的生活，一定要重視安全、適時休息，維護工作與生活品質；夏季高溫炎熱，尤其是戶外營造作業、碼頭裝卸作業、樹木修剪、裝修清潔等作業，為避免中暑及熱疾病，雇主一定要規劃陰涼的休息區，並依熱危害風險採取相應措施，且第一線的勞工朋友，因高溫多汗極易產生疲勞，導致注意力不集中，可能增加作業風險，管理人員應該加強工地巡視關懷，使工作人員適時補水、休息、遮陽防曬，若遇勞工有不適的症狀，應即刻採取停止作業、降溫救護等應變措施，以維護工作安全。

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高市勞工局指出， 在夏季戶外高溫高濕的日曬環境下，當熱壓力風險達到「危險」等級時，管理人員應加強巡視，進一步預防熱疾病的發生，減少重體力作業，減少個人工作量，合力共同作業以減少個人工作負荷，先執行較輕鬆的工作，或調整工作時段等，且應定時休息，增加休息、飲水頻率，工作現場可使用網棚遮陽，或使工作者移動至有遮陰的地點工作，避免陽光直射曝曬。

當達到「極度危險」的風險等級時，則應強制並確保工作者飲水、休息充足，指派專人於現場待命，必要時可監測工作者的心跳及體溫，確認作業勞工之身體健康狀況。建議工地管理人員可運用勞動部職安署「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，利用手機定位所在地的熱危害風險，採取相應的預防措施。

勞檢處處長郭清吉表示，雇主應瞭解勞工近期作業情形，採取勞工熱適應相關措施，對於高氣溫環境作業之新進勞工，或更換作業場所之勞工，建議可規劃調配5至6天的熱適應時間，先以20%至50%為起始工作量，再每日逐步增加工作量，以讓員工有足夠的熱適應時間，並可評估個人健康狀況與工作適性，且雇主應訂定相關熱疾病緊急醫療、通報及應變處理機制，教導工作者知悉及執行，如工作場所有熱疾病症狀發生時，應即至陰涼處所休息，補充水份、鹽份或運動飲料，降低體溫、舒緩不適症狀，當情況危急或無法判斷應變處置時，便應立即送醫或向119求援。雇主及勞工朋友若對熱危害預防有任何疑問或有宣導輔導需求，歡迎致電07-7336959洽詢。