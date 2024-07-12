和碩童子賢：下半年景氣比上半年樂觀！新產品旺季將刺激消費

▲和碩董事長童子賢接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對產業景氣，和碩（4938）董事長童子賢12日受訪時表示，下半年看起來比上半年樂觀，主要是即將面臨新科技產品發表的旺季，將刺激消費，「大家應該要回去好好鍛鍊體力，準備迎接秋收。」

童子賢出席工商協進會第26屆第3次會員大會，以「產業發展與世界局勢」為題發表演說，會後接受記者採訪。

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童子賢表示，今年下半年景氣看起來比上半年樂觀，過去一年半來，整個產業景氣的期待有一點低迷，因為疫情期間準備好的產能、原料物料和產品都「塞車」，產業花了一年以上時間逐漸消化，時序到了2024年下半年，不但消化完畢，而且還有新的需求產生。

他說，下半年本來就是很多新科技產品發表的季節，這些新產品將會刺激消費，按照以往春耕、夏耘、秋收的節奏來看，「大家應該要回去好好鍛鍊體力，準備迎接秋收。」

和碩日前公布6月營收709.28億元，月減23.82%，年減14.21%，為近4個月低點；第二季營收2,537.07億元，季增13.17%，年減9.61%；累計今年上半年營收5,041.07億元，年減15.82%，主要受淡季效應影響，下半年旺季到來，應能拚全年逐季成長。