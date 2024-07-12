ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

和碩童子賢：下半年景氣比上半年樂觀！新產品旺季將刺激消費

▲和碩董事長童子賢接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

▲和碩董事長童子賢接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對產業景氣，和碩（4938）董事長童子賢12日受訪時表示，下半年看起來比上半年樂觀，主要是即將面臨新科技產品發表的旺季，將刺激消費，「大家應該要回去好好鍛鍊體力，準備迎接秋收。」

童子賢出席工商協進會第26屆第3次會員大會，以「產業發展與世界局勢」為題發表演說，會後接受記者採訪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

童子賢表示，今年下半年景氣看起來比上半年樂觀，過去一年半來，整個產業景氣的期待有一點低迷，因為疫情期間準備好的產能、原料物料和產品都「塞車」，產業花了一年以上時間逐漸消化，時序到了2024年下半年，不但消化完畢，而且還有新的需求產生。

他說，下半年本來就是很多新科技產品發表的季節，這些新產品將會刺激消費，按照以往春耕、夏耘、秋收的節奏來看，「大家應該要回去好好鍛鍊體力，準備迎接秋收。」

和碩日前公布6月營收709.28億元，月減23.82%，年減14.21%，為近4個月低點；第二季營收2,537.07億元，季增13.17%，年減9.61%；累計今年上半年營收5,041.07億元，年減15.82%，主要受淡季效應影響，下半年旺季到來，應能拚全年逐季成長。

關鍵字： 和碩童子賢景氣產業科技

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

擁核非信仰！童子賢：若全民感情不接受核電　我服從大家決定

擁核非信仰！童子賢：若全民感情不接受核電　我服從大家決定

和碩董事長童子賢12日表示，基於對台灣秉持保護與珍惜的信念，他近期提到能源問題，都把「民主、繁榮、安全、尊嚴」關鍵字連結上，全民對能源的需求、對核電的觀感仍然是他最在意的議題，「如果全民感情上不接受，那當然身在民主社會，我會服從大家決定；但相對的，經過適當的知識傳播和資訊理解，全民若有轉變，我也會樂意服從方向，這就是所謂民主。」

2024-07-12 11:53
台股收盤下跌473.1點「今年第三大跌點」　歷史紀錄寫上第27名

台股收盤下跌473.1點「今年第三大跌點」　歷史紀錄寫上第27名

受美國股市牽連，台股12日開低走低，盤中一度重挫逾600點，最低下探23,774.22點，隨後跌勢收斂，終場以23,916.93點為收，下跌473.1點，跌幅1.94%，失守24,000點關卡，並寫下今年跌點紀錄第三高，成交量達5,781.05億元。

2024-07-12 14:14
台積電力守千元　單日重挫3.7%創今年第3大跌幅

台積電力守千元　單日重挫3.7%創今年第3大跌幅

美股走弱影響台股今（12）日重挫，台積電（2330）也同步臉綠，終場收1040元，力守千元關卡，下跌40元或3.7％，寫下今年以來第3大跌幅。

2024-07-12 13:56
抽中最多賺5.5萬元　遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

抽中最多賺5.5萬元　遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

新股紅包來了！樂意（7584）將在7月25日掛牌上櫃，競價拍賣於7月11日開標，並預計7月15日至17日辦理公開申購，每股承銷價75元；以興櫃價130元計算，幸運抽中可望獲利5.5萬元，報酬率73.33%。另外還有2檔上櫃股安克（4188）、翔名（8091）辦理增資，也將於15日起公開申購。

2024-07-12 06:35
和碩童子賢：下半年景氣比上半年樂觀！新產品旺季將刺激消費

和碩童子賢：下半年景氣比上半年樂觀！新產品旺季將刺激消費

針對產業景氣，和碩（4938）董事長童子賢12日受訪時表示，下半年看起來比上半年樂觀，主要是即將面臨新科技產品發表的旺季，將刺激消費，「大家應該要回去好好鍛鍊體力，準備迎接秋收。」

2024-07-12 13:32
0056、00919台股ETF七千金助攻　規模破2.4兆再創高

0056、00919台股ETF七千金助攻　規模破2.4兆再創高

台股大盤頻創新高，深受投資人喜愛的台股ETF規模也水漲船高至2.45兆創下新猷，今年來增加9747.05億，檔數也新增6檔至62檔，其中更有7檔規模超過千億。

2024-07-12 09:40
特斯拉重挫逾8%、 結束連11漲　傳Robotaxi延至10月推出

特斯拉重挫逾8%、 結束連11漲　傳Robotaxi延至10月推出

特斯拉（Tesla）股價11 日（周四）大跌逾8%，結束了連續11個交易日的上漲，主要受到市場傳出「Robotaxi」自駕計程車，恐延後2個月才推出。

2024-07-12 10:49
日圓一度狂升至157　市場傳日本「突襲式干預匯市」

日圓一度狂升至157　市場傳日本「突襲式干預匯市」

在美國11日公布消費者物價指數（CPI）升幅持續下滑後，日圓兌美元突見飆升 2.7%、升至157左右水準，創下 2022 年底以來的最大單日漲幅，當地媒體將此歸因於日本官方進場干預，惟日本負責匯率政策的財務省財務官神田真人以「無法評論」回應市場詢問。

2024-07-12 10:00
36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

台股加權指數11日最高來到24416.67點，終場收在24390.03點，上漲382.95點，漲幅為1.6%，續創歷史收盤新高。《ETtoday新聞雲》盤點54檔台股原型ETF發現，有36檔盤中創天價，同時也創最高收盤，再細看今年以來漲幅，包括富邦科技（0052）、富邦台50（006208）與元大電子（0053）績效皆逾5成，超車「老大哥」元大台灣50（0050）；另外，國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+(00881) 皆已連續6個交易日刷天價。

2024-07-12 00:06
台積電大跌40元收1040　台股重挫473點失守24000

台積電大跌40元收1040　台股重挫473點失守24000

由於美國股市表現不佳，台股也受到拖累，今（12日）台股開低走低，終場大跌473點來到23916.93點，跌幅1.94％，成交量5781.05億元。

2024-07-12 13:36

讀者迴響

熱門新聞

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

不起眼「白吊嘎色阿伯」資產超狂　菜鳥秒跪

36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

「岡山國」買氣旺到發爐　在地房仲：一上架就秒殺

買氣爆棚　00905暫停初級市場申購

台積電大跌50元至1030　指數重挫550點跌破24000

群創啟動減資！每股退還1.2元　股價下挫逾2%

金寶飆漲停　5月淨利年成長905%

「遊戲股新兵」樂意掛牌上櫃　中籤樂賺5.5萬元

AMD收購歐洲最大私人AI實驗室　全力追趕NVIDIA

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366