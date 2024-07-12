台股重挫473點　金管會信心喊話：基本面穩健

▲台股大跌，金管會信心喊話。（圖／記者湯興漢攝）
文／中央社
美股費半指數重挫，台積電今天同步下跌，台股收盤重摔473.1點，金管會出面喊話穩軍心，強調上半年國內上市櫃公司累計營收達新台幣20.03兆元，創歷年同期次高，上市櫃公司基本面穩健，且今年截至7月11日台股漲幅居亞股之冠。
美國通膨數據降溫，顯示美國聯準會（Fed）今年降息有望，資金紛紛撤離大型科技股，11日美股4大指數除了道瓊指數小漲，其餘均走跌。台股加權股價指數今天收在23916.93點，重挫473.1點，跌幅1.94%，成交值新台幣5781.05億元，外資賣超369億元。
於台股收盤時，日股跌幅達2.42%、韓國跌幅1.56%、上海跌幅0.14%、新加坡上漲0.72%、香港上漲2.32%，國際股市漲跌互見。
金管會今天表示，今年截至6月底台股本益比為24.4倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，今年上半年國內上市櫃公司累計營收達20.03兆元，創歷年同期次高，年增10.23%。 金管會進一步強調，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢、國際金融市場變化，適時採行相關措施。
金管會也指出，今年截至7月11日止，台股漲幅達36.02%，相較日本漲幅26.18%、韓國漲幅8.89%、新加坡漲幅7.25%、香港漲幅4.6%、上海跌幅0.15%、深圳跌幅6.87%、美國道瓊漲幅5.48%，台股表現優於國際主要股市，居亞股之冠。 股市量能方面，今年截至7月11日止，台股集中市場日均成交值達4356億元，年增高達72.17%。
根據金管會證期局資料，截至今年7月11日，台股信用交易整戶擔保維持率仍達180.44%，遠高於130%追繳門檻。
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