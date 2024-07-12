台股重挫473點　金管會信心喊話：基本面穩健

台股收盤下跌473.1點「今年第三大跌點」 歷史紀錄寫上第27名

受美國股市牽連，台股12日開低走低，盤中一度重挫逾600點，最低下探23,774.22點，隨後跌勢收斂，終場以23,916.93點為收，下跌473.1點，跌幅1.94%，失守24,000點關卡，並寫下今年跌點紀錄第三高，成交量達5,781.05億元。

台積電力守千元 單日重挫3.7%創今年第3大跌幅

美股走弱影響台股今（12）日重挫，台積電（2330）也同步臉綠，終場收1040元，力守千元關卡，下跌40元或3.7％，寫下今年以來第3大跌幅。

抽中最多賺5.5萬元 遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

新股紅包來了！樂意（7584）將在7月25日掛牌上櫃，競價拍賣於7月11日開標，並預計7月15日至17日辦理公開申購，每股承銷價75元；以興櫃價130元計算，幸運抽中可望獲利5.5萬元，報酬率73.33%。另外還有2檔上櫃股安克（4188）、翔名（8091）辦理增資，也將於15日起公開申購。

擁核非信仰！童子賢：若全民感情不接受核電 我服從大家決定

和碩董事長童子賢12日表示，基於對台灣秉持保護與珍惜的信念，他近期提到能源問題，都把「民主、繁榮、安全、尊嚴」關鍵字連結上，全民對能源的需求、對核電的觀感仍然是他最在意的議題，「如果全民感情上不接受，那當然身在民主社會，我會服從大家決定；但相對的，經過適當的知識傳播和資訊理解，全民若有轉變，我也會樂意服從方向，這就是所謂民主。」

和碩童子賢：下半年景氣比上半年樂觀！新產品旺季將刺激消費

針對產業景氣，和碩（4938）董事長童子賢12日受訪時表示，下半年看起來比上半年樂觀，主要是即將面臨新科技產品發表的旺季，將刺激消費，「大家應該要回去好好鍛鍊體力，準備迎接秋收。」

0056、00919台股ETF七千金助攻 規模破2.4兆再創高

台股大盤頻創新高，深受投資人喜愛的台股ETF規模也水漲船高至2.45兆創下新猷，今年來增加9747.05億，檔數也新增6檔至62檔，其中更有7檔規模超過千億。

特斯拉重挫逾8%、 結束連11漲 傳Robotaxi延至10月推出

特斯拉（Tesla）股價11 日（周四）大跌逾8%，結束了連續11個交易日的上漲，主要受到市場傳出「Robotaxi」自駕計程車，恐延後2個月才推出。

日圓一度狂升至157 市場傳日本「突襲式干預匯市」

在美國11日公布消費者物價指數（CPI）升幅持續下滑後，日圓兌美元突見飆升 2.7%、升至157左右水準，創下 2022 年底以來的最大單日漲幅，當地媒體將此歸因於日本官方進場干預，惟日本負責匯率政策的財務省財務官神田真人以「無法評論」回應市場詢問。

36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050 00878連6日刷天價

台股加權指數11日最高來到24416.67點，終場收在24390.03點，上漲382.95點，漲幅為1.6%，續創歷史收盤新高。《ETtoday新聞雲》盤點54檔台股原型ETF發現，有36檔盤中創天價，同時也創最高收盤，再細看今年以來漲幅，包括富邦科技（0052）、富邦台50（006208）與元大電子（0053）績效皆逾5成，超車「老大哥」元大台灣50（0050）；另外，國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+(00881) 皆已連續6個交易日刷天價。

曖昧對象擁14張台積電「可以交往嗎？」 閨蜜嫌棄：40張才能約會

「護國神山」台積電（2330）近日股價突飛猛進，在4日開盤衝上千元大關，今（12）日終場收1040元，就有網友表示，看到有一名女網友分享好友間的對話，A朋友說對象手上持有14張台積電「可以交往了吧？」B好友則說，只能見面不准牽手，C朋友更說要40張才能吃飯約會，這番話掀起網友熱論。