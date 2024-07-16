星宇航空今首航香港　初期每日2班飛航

▲星宇航空開闢香港航線。（圖／星宇提供）
記者廖婕妤／台北報導
星宇航空（2646）今（16）日正式開闢香港航線，首航班機共有近300位旅客搭乘，初期每日飛航2班，目前共有涵蓋美、亞洲地區共27條航線。
星宇航空表示，香港航線每日2班飛航，目前全球航網包括由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、富國島、香港、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、函館、新加坡、宿霧、克拉克等共24個城市，以及由台中飛航澳門、峴港、高松共3個城市，涵蓋美、亞洲地區共27條航線。
星宇航空指出，機隊規模持續擴張，目前有13架A321neo、5架A330neo及5架A350-900，共23架航機。
此外，看好台幣兌日圓持續走強帶動觀光熱潮，星宇航空也說，大阪航線每日2班其中一班以A350-900營運，並提供頭等艙服務；沖繩航線自7月下旬開始，因應旺季需求，部份日期放大以A330neo廣體客機執飛。
針對熱門航點，星宇指出，曼谷自7月起亦放大部份航班機型，富國島則規劃自9月起以A330neo提供服務；整體暑期訂位量優於預期，預估下半年客運業績將持續穩健成長。
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