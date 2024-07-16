星宇航空今首航香港　初期每日2班飛航

台積電、鴻海上榜！ 瑞銀亞洲「超級8」企業名單揭曉

「美股七巨頭」（Magnificent Seven）主宰美股漲勢，但對於那些尋找替代方案的投資人來說，瑞銀出具一分亞洲最有信心、最值得投資，名為亞洲「超級 8」的科技股名單，憑借強勁的盈利增長前景，縮小與七巨頭的業績差距，在未來12個月內跑贏亞洲其他地區，而這8家中有台積電（2330）、鴻海（2317）2家台灣。

新青安違規被拔 哀嘆「3優惠沒了」每月多還逾2萬

財政部嚴查新版青年安心成家優惠貸款違約非自住情形，揪出1502件違規戶，其中有1332戶轉租也一併「打回原形」，行庫主管表示，一旦失去青安優惠貸款，利率調高、成數下降、還款年限都縮短，有民眾大嘆「3優貸沒了」，貸款千萬每月還款金額瞬間多出逾2萬元。

ETF暫停初級市場申購！006208填息達陣 2檔冏貼息跌5%

台股7月除息ETF多集中在今（16）日，3檔除息前初級市場申購喊卡，但填息走勢兩樣情，其中國泰臺韓科技 （00735）、富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）除息前溢價幅度飆破5%，今除息後填息力道受阻，陷貼息窘境外，且跌逾半根，至於富邦台50（006208）則順利完成填息。

製造業訂單回來了！無薪假人數大減824人 總數創3年新低

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假，實施人數共3861人，家數為228家，與上期相比減少824人、44家，勞動部表示，這期主要是製造業接單回穩，人數大幅減少，總體實施人數創下2021年5月以來新低，不過，花蓮地區觀光業仍受影響，因此在住宿餐飲方面有增加實施，後續持續觀察花蓮振興狀況。

載板3雄AI展望不同調！外資曝欣興成大贏家 景碩市占擴大

看好AI將帶動ABF載板需求成長，亞系外資出具最新報告中認為欣興(3037)是ABF AI領域最大贏家，調高目標價至279元；景碩(3189) 市占率將擴大，評等由原先的「中立」調高至「買進」，目標價調高至163元；不過南電(8046) 目標價反調降。

中信金挨酸「一天除息兩次」 專家：獲利續創高不是問題

中信金昨天（7/15）除息1.8元，開盤價原本是38.4元，收盤貼息就算了，還跌了0.75元，使得終場收在37.65元，被網友們戲稱一天除了兩次息。

新青安「人頭戶」曝光170件 1332件出租遭揪出

針對近期外界高度關注「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（下稱新青安貸款）有投機客、人頭戶及貸後轉租等疑慮，財政部今（16）日正式公布查核結果，共計有貸後出租1332件，借人頭戶貸款則有170件，也就是非自住貸款戶共有1502件。

0050填息！3檔台股ETF達陣 0056貼息

擁有逾67萬股民的老牌ETF元大台灣50（0050）今（16）日除息，每股配1元，開盤1個半小時完成填息，為2005年以來第6度1日填息。

台新銀今開通Apple Pay綁JCB 新戶日韓消費月底前最高8.8%回饋

台新銀行今（16）宣布日開放Apple Pay綁定JCB信用卡服務，以滿足廣大JCB卡友與iPhone市場用戶需求，且新戶完成綁定在7月底前獨享日韓消費最高8.8%回饋，再抽日本東京商務艙雙人來回機票。

台積電法說前卡位翻漲 指數急拉300點衝破2萬4

台股今（16）日在台積電（2330）法說會前利多可期的氣氛帶動下，開盤1小時左右，突見進場卡位買盤，台積電拉高漲逾30元衝至1070元，指數在9點58分時一度跌逾10點，但10點隨即大漲逾295點，急拉300點下重返2萬4，報24174.18點。