iPhone 16上市受影響！僅剩3委員全部不能審　NCC主秘：會想辦法

記者蘇晟彥／台北報導

立法院會 16 日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正草案，NCC在7月底確定將僅剩3位，對此，NCC 主任秘書黃文哲 17日表示，針對近期型式驗證審議，確定無法在僅剩3個委員的狀況下進行，會研擬是否能重新調整相關程序，避免攸關民生的部分受到影響，但確定現階段「iPhone 16無法通過型式認證」，預計下禮拜會再公佈作業要點。

▼針對NCC人事案無法通過，7月底委員只剩3人，確定相關型式認證無法審議，會影響iPhone 16等熱門手機上市。



根據NCC法規，在委員會議討論案中，需要過半委員通過，如果目前提出的委員名單遭到卡關，現任委員則需要延任至新委員選出，目前加上副主委翁柏宗延任的話，現行為委員有4位，但如果至7月31日，翁柏宗沒有延任意願，或是國民黨團提出NCC組織法第四條修正案通過，委員僅會剩下3位，此舉會造成委員會停擺、各項議案不能審理。

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在16日，立法院討論《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正草案，在民眾黨8位立委未投票的狀況下，國民黨以52票勝過民進黨51票，確定修正草案，意即在七月底前將癱瘓NCC，諸多議案不能審理，其中在之前提到攸關民生議題相關，例如即將在年底上市的 iPhone 16等手機，依照目前狀況無法進行型式認證，將不能上市販售。

對此，NCC主任祕書黃文哲 17日在例行記者會上表示，剩下3個委員確定按照程序無法審議，目前正想辦法針對相關程序調整，會在法律的許可下讓部會能正常運作，將在下周再行報告。