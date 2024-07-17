勞保撥補金額1200億元　勞長何佩珊：撥補水位不會走回頭路

▲勞動部長何佩珊。（圖／YahooTV《齊有此理》提供）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部長何佩珊剛上任就喊出「財務撥補就是勞保改革」，對於勞保年金缺口怎麼補，何佩珊今（17）日接受YahooTV《齊有此理》專訪時指出，目前勞保水位創新高，今年撥補金額也達1200億元，明年會維持這個水位，撥補的水位不會走回頭路，「這是一個政治承諾，做不到的話我們就負責。」

何佩珊表示，勞保目前水位其實是創新高，所謂的缺口其實是精算報告概念下的東西，目前2023年它的收支差是446億，可是當年2021年精算報告估的2023年收支差是800億，其實比精算報告少一半，實際上的收入跟支出互相抵銷，它開始收不抵支是沒錯，可是速度比我們想像得慢，比精算報告預估的也慢。

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何佩珊指出，第一個原因是我們收入有增加，因為過去8年前總統蔡英文執政以來，基本工資每年都上漲，這都會提高勞保的收入，這部分精算報告是沒有算進去的，加上領的人比較少，當時預估188萬人，實際去年領只有174萬人，等於少了14萬人；最重要的是投資收益，比精算報告預估多了800億元，因為股市奔上2萬點，這是以前不能想像的數字。

何佩珊認為，大家對於勞保破產的恐懼，其實是因為馬政府時代財政不好，2009年精算報告就說勞保要破產了，因此引發危機，也沒有進行撥補，造成恐慌情緒蔓延，2012年左右勞保改革也沒有成功，之後蔡英文執政，2017年把相關法案拉到立法院，第一個內容就是「政府要負最終支付責任」，還有把平均勞保投保金額從60個月延長為180個月。

不過，何佩珊說，法案進到立法院後就動不了，因為勞工議題牽涉的層面實在太廣了，但現在投資收益不錯、水位也變高，「我一開始說撥補也是改革的一種，其實立法院沒有罵，只有少數學者比較不滿意，他們的理想是一定要砍年金才叫改革。」

何佩珊強調，勞保撥補就是比較立竿見影、配合涓涓細流的小改革，但撥補也是要看每年政府財政狀況，沒有每天在過年的，大家要對政府有信心，今年撥補1200億元，明年要維持這個水準，撥補的水位不會走回頭路，這也代表政府有發展經濟的決心跟能力，這是一個政治承諾，做不到的話我們就負責。