Google、微軟遭曝助中國企業規避禁令　提供NVIDIA晶片

▲外媒曝Google、微軟助中國企業規避禁令，提供NVIDIA的AI晶片。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《The Information》報導，Google與微軟的雲端部門正透過在中國境外的資料中心，提供中國企業NVIDIA的AI晶片。這種情況揭示了美國出口規範的漏洞，因為儘管美國政府已對新興產業引起的安全疑慮採取行動，禁止中國企業使用美國的人工智慧技術，包括先進半導體，但中國企業仍能透過租用Google和微軟在中國境外的資料中心裡的伺服器來使用部分NVIDIA的AI晶片。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今年一月接受《路透》訪問時表示，華府已提出要求，要求雲端公司確認是否有外國實體正在利用美國的資料中心訓練AI模型。然而，根據《The Information》的報導，微軟有一名熟悉相關服務的員工和一名直接參與銷售的人員指出，微軟正透過在中國境外的資料中心，向中國客戶提供伺服器租賃服務，包括配備NVIDIA A100和H100晶片的伺服器服務。

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另一名知情人士透露，Google允許中國客戶使用位於中國境外的伺服器，並對其產品符合美國出口管制規定抱有信心。然而，對於這些報導，微軟、Google的母公司Alphabet、NVIDIA以及美國商務部都未有回應。

這種情況顯示，儘管美國政府已對新興產業引起的安全疑慮採取行動，禁止中國企業使用美國的人工智慧技術，包括先進半導體，但中國企業仍能透過租用Google和微軟在中國境外的資料中心裡的伺服器來使用部分NVIDIA的AI晶片。