統一併購Yahoo　股價漲近4％登上歷史新高





▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

公平會昨日通過統一（1216）併購Yahoo案，統一取得營運主導權、持有8成股份，激勵今（18）日股價漲近4％、最高報88元，寫下歷史新高價。

台股今慘遭血洗，一度重挫逾600點，統一受惠併購Yahoo過關利多，早盤以85元開出，盤中買盤湧入，推升股價上漲3.2元或3.77％至88元，寫下歷年來新高價，成交量近7000張，在台股殺盤中逆勢飛揚。

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公平會決議，有關統一擬與香港商Yahoo資訊公司結合案，依法規定不禁止其結合，併購後統一將持有Yahoo台灣電商業務8成股份，且取得營運主導權，整體交易包含後續營運投資總金額約1億美元。

統一指出，將透過合資模式與Yahoo台灣電商深化合作，結合Yahoo台灣電商在數位經濟上深厚的數據與經驗，與統一生活品牌與零售流通布局的優勢，全力完成為消費者打造「最後一哩路到最後一步路」的目標，未來Yahoo將授權雙方的合資業務，延續使用Yahoo台灣電商品牌。

統一今年上半年合併營收為3208.73億元，年增19.37％，將貫徹「誠實勤道、創新求進」的經營理念，秉持取勢、明道、優術的經營方針，持續強化市場地位與競爭力，開創一個向上提升的未來；中國市場營運方式採取「穩健、健康」2原則，很多目標仍可按計畫執行。