想賺一波「643萬All in台積電」買在1075元　帳面慘賠：要跑嗎？

▲原PO借錢All in台積電 。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電（2330）今（18）日在美科股重挫下同步「嚇跌」，開盤失守千元，就有網友崩潰表示，看到好友6月買台積電又開槓桿，每天爽爽數錢，他看了很心動想趁機賺一波，借錢砸643萬元All in台積電，買在1075元，結果台積電ADR（TSM）下跌7%，今天早上又看到台積電慘跌，帳面慘賠51萬元，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「台積電要跑嗎？」朋友在6月買台積電，開槓桿操作，「每天困飽數錢」，還勸能進去撈就撈，他因此心動，「我想說，好哦，我也來搞起，所有能借的都借的，All in，真心All in的那種」。他曬出對帳單，均價1071元，砸了643萬元買6張台積電，「4張1070，2張1075」。

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昨晚看到台積電ADR（TSM）下跌7%，他傻眼到胃痙攣，「真的痙攣，物理性的」，今天開盤又看到台積電跌破千元，帳面慘賠51萬元，崩潰求救，「要賣一賣嗎？還請各位大大不要鬧，真的快哭了，這筆錢有利息的，麻煩大家了」。

對此，網友認為快跑，「我都跑了，你還不跑」、「建議賣，這波修正還沒結束」、「我感覺這次法說會會變法會，快逃啊」、「1071還不先跑一半嗎」。不過，也有人認為，「688都能，沒道理你不行」、「你會把生蛋的母雞，產乳的乳牛宰掉嗎」、「我只是好奇誰給你的勇氣要追高破千的GG」。

不少人提到，法說會是關鍵，「真心，抱著，法說前跌，法說後噴飛你會哭」、「沒人砍在這吧，至少等盤後法說會看未來展望」、「法說會後噴發，現在是撈底好時機」、「有法說怕什麼，剛剛才又加300股」、「賭法說會完會彈吧」、「如果法說會變法會，直接超渡了」。

台積電今日下午將召開法人說明會，除了9月漲價以外，營運展望、資本支出、晶圓代工報價、製程技術進展及國內外布局外，地緣政治的變數也是市場關注的焦點。