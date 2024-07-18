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真善美傳播研習營第三天！學界教授、業界達人精采對談　探討AI媒體未來

真善美傳播研習營第三天 探討AI媒體的未來 （圖／真善美傳播研習營提供）

▲「人工智慧媒體未來」座談則由臺灣藝術大學傳播學院長連淑錦主持，Taiwan AI Labs營運長張智為、Yahoo TV總監製劉增怡、政治大學傳播學院教授鄭宇君。 （圖／真善美傳播研習營提供，以下同）

財經中心／綜合報導

「第三屆真善美傳播研習營－重塑AI時代下媒體的真善美」於7/15~7/18舉辦，目的在培育台灣未來媒體界的菁英。80位經面試遴選出的學員，在為期四天的課程中，共計聆聽了45位來自媒體、傳播業、學術和企業界等名師授課，帶領學員們接軌實務與當前趨勢。

真善美傳播研習營第三天 探討AI媒體的未來 （圖／真善美傳播研習營提供）

▲「人工智慧媒體未來」座談則由臺灣藝術大學傳播學院長連淑錦主持，Taiwan AI Labs營運長張智為、Yahoo TV總監製劉增怡、政治大學傳播學院教授鄭宇君。（圖／真善美傳播研習營提供，以下同）

探討AI時代的媒體倫理
第三天課程(7/17)由主題座談「大數據、演算法、媒體品質和倫理」揭開序幕，世新大學副校長楊盛昱主持，快析數據創辦人黎榮章、聯合線上資深副總經理張立、華視新聞部台長蔡莞瑩輪流分享，談及大數據時代下，不同媒體單位如何兼具商業利益、媒體倫理。楊盛昱副校長也鼓勵同學把握研習營豐富課程，為自已未來加分。

接著以「人工智慧媒體未來」為題，邀請到國立臺灣藝術大學傳播學院院長連淑錦擔任主持人，與談的Taiwan AI Labs營運長張智為、Yahoo TV總監製劉增怡、政治大學傳播學院教授鄭宇君被問及媒體工作可能被AI取代的疑慮，他們紛紛鼓勵同學：學會用AI，還要有辨別哪些工作可利用AI、哪些工作要由人來完成，因為AI須有命令才能執行，且它沒有創造力、論述文字缺乏溫度和觀點等，但它擁有強大的歸納和整理能力。

真善美傳播研習營第三天 探討AI媒體的未來 （圖／真善美傳播研習營提供）

▲「第三屆真善美傳播研習營」台上講師講得精采，台下學生也熱情回應。

真善美傳播研習營第三天 探討AI媒體的未來 （圖／真善美傳播研習營提供）

▲在「OTT產業的內容與競爭策略」座談中，由輔仁大學傳播學院長陳春富主持，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫、民視電視新媒體事業群副總經理駱乘良。

下午第一場座談為「OTT產業的內容與競爭策略」，邀請到輔仁大學傳播學院長陳春富擔任主持人，與談人為中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫、民視電視新媒體事業群副總經理駱乘良。他們分享了OTT影音產業在台灣發展歷史與脈絡、目前遭遇的困境，當然還有與Youtube、Netflix等線上影音串流平台的競爭比拚。台灣OTT產業也在比拚中不斷學習、持續創新，調整自身的定位、產製出更優質作品，以符合當今市場生態的變遷。

真善美傳播研習營第三天 探討AI媒體的未來 （圖／真善美傳播研習營提供）

▲師範大學圖文傳播學系主任劉立行主持「短影音製作暨Youtube流量密碼」工作坊，中華網紅協會理事長鄭儷絲邀請學員上台體驗直播魅力。

如何做好短影音、找到YouTube流量密碼
接下來兩場即戰力工作坊，以當紅短影音和Youtube為主軸，進行產業界的對談與激盪，第一場由國立師範大學圖文傳播學系主任劉立行擔任主持人，中華網紅協會理事長鄭儷絲擔任主講人，以「短影音製作暨Youtube流量密碼」為主題，分享自媒體與傳統媒體差異。從零開始指導自媒體影音製作、直播心得及各種經營細節，與台下學生頻繁互動，更邀請學員上台一同體驗現場直播魅力，讓學生們大呼過癮。第二場則以「Youtube頻道經營及短影音面面談」為題，邀請到國立政治大學傳播學院教授黃葳威擔任主持人，與品牌再造/行銷傳播認證協會理事長王福闓共同解析百萬網紅的流量密碼與經營訣竅。

「第三屆真善美傳播研習營」7/18登場的課程，包括「假訊息與新聞查證」、「社群與媒體行銷」專題座談，及「AI運用與媒體實作」工作坊，邀請資深媒體人、傳播學者進行對談和討論。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識真善美傳播研習營

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