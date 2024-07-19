貨櫃船運全線運價下跌　SCFI今日下跌132點、美西跌最多

▲SCFI今日全線下跌。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(19)日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)所有航線運價全數下跌，指數報3542.44點，下跌132.42點，跌幅3.60%。大型與超大型攬貨公司指出，本周與下周台灣市場歐美線運價都下修，美西線跌幅最大，每大箱(40呎櫃)運價較上周少掉600-800美元。

攬貨公司與外籍船公司高階指出，因加班船與新航線陸續推出，目前美西線運價已自7月1日資最高8500美元下修至6700-6900美元，美東線自最高10400美元降到9800美元左右，下周市場運價估計還會持續下修，但下修幅度會降低。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價5000美元，下跌51美元，跌幅0.99%，地中海線每箱5361美元，下跌63美元，跌幅1.16%，美西每大箱7124美元，周跌530美元，跌幅6.92%，美東每大箱9751美元，周跌130美元，跌幅1.32%。

波斯灣線每箱運價2193美元，周跌80美元，跌幅3.52%；南美線(桑托斯)每箱運價8212美元，周跌548美元，跌幅6.26%；東南亞線(新加坡)每箱運價711美元，周跌42美元，跌幅5.58%。

德魯里昨晚公布的世界貨櫃運價指數(WCI)本周小幅上漲1%，每大箱(40呎櫃)均價5937美元。德魯里預計，下周除中國以外的運費將保持穩定，並在整個旺季保持高位。