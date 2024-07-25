凱米帶來9.7億噸水量！　曾文+烏山頭灌3億噸居冠

▲曾文水庫資料照。（圖／記者林東良翻攝）



記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風為全台帶來豐沛降雨，各大水庫也皆有進帳，根據水利署統計，2天降雨共計替全台水庫帶來9.7億噸水量，其中，曾文水庫加上烏山頭水庫預估總降雨入流量達3億噸，年底前應供水無虞。

根據水利署統計資訊，自7／23上午7時至7／25上午7時，凱米颱風預計總降雨入流量為9億7377萬噸，其中有4億666萬噸降雨已流到水庫，剩下5億6711萬噸仍在集水區，未來幾天就會慢慢流到水庫。

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若以各大水庫來看，曾文+烏山頭水庫預估總降雨入流量為3億噸，截至今日上午11點蓄水率已達8成；石門水庫預估總降雨入流量為1億8260萬噸，目前蓄水率近82％；德基水庫預估總降雨入流量為1.5億噸，蓄水率達9成。

截至今日上午11點，石門水庫蓄水率81.97％、翡翠水庫73.23％、寶二水庫83.92％、永和山水庫94.56％、鯉魚潭水庫98.17％、德基水庫91.99％、日月潭水庫99.44%、湖山水庫100％、白河水庫100％、烏山頭水庫97.79％、曾文水庫80.91％、南化水庫100％。

此外，目前石門水庫、青潭堰、直潭壩、德基水庫、石岡壩、霧社水庫、集集攔河堰、湖山水庫、內埔子水庫、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫等都在放水中，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。