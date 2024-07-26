聯發科、三星深化合作　韓媒曝新高階平版將搭載天璣晶片

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據韓國媒體BusinessKorea報導，三星電子和IC設計大廠聯發科（2454）在應用處理器（AP）市場經過多年的激烈競爭後，已進入「蜜月」階段，三星計劃將聯發科的尖端應用處理器納入其將於10月推出的高階平板電腦中。

聯發科16日正式認證三星新型低功耗DRAM產品的效能，標誌著雙方合作的重要里程碑。據業內人士23日透露，三星電子移動體驗（MX）部門計劃最早在10月發布全新「Galaxy Tab S10」系列。晶片組AP整合了中央處理器（CPU）和圖形處理器（GPU）將是聯發科的「天璣9300+」，這代表聯發科的AP首次被三星高階行動產品採用。

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在此之前，三星的MX部門主要在其高階平板電腦中使用高通的「Snapdragon」AP。例如，2022 年發布的 Galaxy Tab S8 採用了 Snapdragon 8 Gen 1，去年推出的 Galaxy Tab S9 則配備了 Snapdragon 8 Gen 2。

三星採用的天璣9300+被認為是一款展現了聯發科完整設計能力的產品。儘管它與競爭對手的 Snapdragon 8 Gen 3 採用相同的台積電 4 奈米製程生產，但最近在半導體性能評估網站上獲得了更高的分數。據報導，它比高通的 AP 便宜 10% 以上。

有分析師認為，三星採用聯發科的AP不僅是因為效能。這被視為與高通談判降低銷售價格的策略性舉措，一位知情人士解釋，如果對高通的依賴度增加，三星在與高通談判零部件價格時將處於劣勢。聯發科是對抗高通的一張有價值的牌。

外媒認為，兩家公司之間的合作是互惠互利的。對於主要從高通採購應用處理器的三星電子來說，聯發科是與高通協商降低供貨價格的王牌。聯發科也是三星代工的潛在客戶。對聯發科來說，三星電子是AP市場不容失去的大客戶。業內專家預測，未來兩家公司將繼續務實合作。