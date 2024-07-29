漢翔與歐美大廠合作　法茵堡航展簽下3份合作備忘錄

▲漢翔在英國法茵堡航展期間，與國外大廠簽下多份合作備忘錄。（圖／漢翔提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢翔（2634）上周前往英國參加法茵堡航空展，與國外大廠簽下3份合作備忘錄，包括歐洲航空系統大廠、美國國防系統大廠、美國航空系統廠等，範疇涵蓋地面到天空，對公司業務版圖積極布局。

漢翔董事長胡開宏表示，公司向來全力支持國防自主，而國防自主的根本，就是台灣必須建立本土能量；本次3大布局，從地面到天空，涵蓋偵查、防禦與攻擊，為漢翔的技術注入新活血，希望能帶給國軍全面的支援，為中華民國國防盡最大心力。

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漢翔表示，第一是與歐洲的航空系統大廠結盟，利用地面雷達及射頻技術，對空中的無人機進行偵測與干擾，該公司旗下的反制系統，就是相當具有競爭力的產品，藉由合作結盟關係，可快速地進入國內外市場，未來也規劃結合國內航太供應鏈，針對國內外不同客戶的需求，開發各種偵測與干擾裝備產品組合，以滿足不同客戶的防禦需求。

漢翔指出，另一布局是與美國國防系統大廠，針對M60戰車性能提升，以及Cyclone System 600加侖油箱維修等2項主題進行合作。因應我國陸軍現役460輛M60A3戰車性能提升計畫需求，該公司提供漢翔技能轉移與建立維修能量，以「F-16維修中心」的成功經驗，強化地面部隊戰力，同時也將授權漢翔維修F-16型機外掛600加侖油箱業務，擴大「F-16維修中心」服務範疇。

同樣與F-16V戰機搭配，漢翔的第三布局，就是與美國航空系統廠商結盟，該公司是聯合頭盔提示系統（JHMCS）的製造廠家，先進的飛行設備，帶來人機一體的直觀操作體驗，有助於飛行員追瞄與鎖定敵機，與F-16V結合，能夠直接提升空軍戰力。該公司將藉由商售管道，提供快速交運與更具競爭力的價格，與漢翔共同推展頭盔業務，也將協助漢翔建立維修能量，支援頭盔顯示系統裝備妥善。