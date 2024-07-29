中鋼緩步填息！上半年業績拋亮點　稅前淨利年增108%

▲中鋼於7月26日除息。（圖／中鋼提供）
記者楊絡懸／台北報導
中鋼（2002）29日公布今年上半年營收為1,883.26億元，年增1%；營業利益20.72億元、年增47%；稅前淨利34.98億元，年增108%。對於比去年同期增加，中鋼表示，主要受惠於鋼鐵業銷售數量及單位毛利成長，加上工程契約變更認列利益，以及礦業投資獲配股利及利息收入增加，挹注業外收入增加。
中鋼今年6月營收299.56億元，月減6.13%，年減0.86%；稅前淨利6.81億元，月增1.49%，年增2,044.65%轉盈，寫下今年單月稅前淨利新高。今年第二季營收945.72億元，年減0.82%，季增0.87%；稅前淨利20.19億元，年增10.46%，季增36.6%。
另外，擁有129萬股民的中鋼，今年配發現金股利0.35元，除息參考價為22.8元。中鋼7月26日開盤價23.05元，較除息參考價22.8元高出0.25元，換算填息率7成，不過當天股價隨台股回檔，終場以每股22.9元作收；除息第二天，7月29日再收平盤，填息進度緩慢。
中鋼指出，全球經濟穩健復甦，歐洲與加拿大先後敲響降息序曲，美國商務部近期發布第二季國內生產毛額GDP季增2.8%，超出預期，隨著通膨持續降溫，美國聯準會（Fed）9月可望啟動降息，逐步鬆綁高利率環境對終端市場投資與消費動能的桎梏。
此外，中鋼表示，由於新興科技應用商機拓展與終端需求回溫，台灣外銷動能加溫，台經院上修今年GDP成長率預測至3.85%，創近3年新高。
中鋼指出，台灣汽車銷售穩建，廠辦與住宅營建需求熱絡，帶動汽車、家電和建材相關鋼需求上升，加上台灣政府推動「大投資台灣」計畫，將有利引導資金投資都市更新、建設社會住宅等國家戰略產業，長期用鋼需求成長可期。
中鋼6月碳鋼銷售量為64萬2,263公噸，上半年累計碳鋼銷售量為396萬16公噸。
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