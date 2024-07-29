國發會攜台大推首個校友基金　力拚創新創業投資市場規模翻倍

▲國發會攜手台大推全台首個校友基金。（圖／國發會提供）



記者廖婕妤／台北報導

創新創業生態系每年規模達1500億，目標將擴增台灣創新創業投資市場規模成長1倍以上，國發會今（29）日宣布將聯手台大成立台灣第一個校友VC投資基金，推動校友投資學校、校友投資校友，強化創新創業生態系。

國發會主委劉鏡清表示，非常感謝台大知名校友主動表達對於成立校友VC投資基金的支持與協助，此舉可望為台灣培養更多新獨角獸，未來投資基金由校友投資成立後，國發基金將加碼投資，學校亦可取得技術股，三方共同合作創造三贏，並具有5大優勢。

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劉鏡清說明，第一大優勢是可協助學校爭取更多資源與財源，加速擴大創新創業生態圈的成長；第二是校友投資學校及校友，創造更高的學校價值與凝聚力量。

第三，學校老師及校友的研究成果或創意想法，有更大機會轉化為可商品化的產品及服務；第四，國發基金及創投業者（VC＆CVC）加入，可望提供策略性資源協助新創成功；第五，帶動校園創業風潮，活絡社會創新氛圍，提升台灣位居亞洲矽谷之地位。

劉鏡清指出，為協助台大校友基金有更多優質的投資標的，國發會也將與台大合作推動學位後創業學程，針對碩博士生、含畢業8年內校友推出runway創業課程，以協助接軌產業及市場需求。此一創業學程將導入以終為始的觀念，並聘請具市場與投資實務經驗的產業專家、創投（VC）、企業創投（CVC）等擔任業師，協助學生強化商業化及經營管理能力，也將透過畢業論文即是創業計畫的模式，協助畢業生順利投入創業。

劉鏡清強調，未來將持續推廣此方案至國內任何有意願且有能力的大學，創投公會也願意鼎力協助各校成立及管理基金，期望不久的將來，全台灣處處可見創新創業活力。