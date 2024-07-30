驗船中心頒發獎學金　積極培育海洋人才

▲驗船中心獎學金頒獎典禮，由鄭志文執行長(左三)頒發獎學金予優秀學子。（圖／驗船中心提供）

記者張佩芬／台北報導

CR財團法人驗船中心昨(29)日在台北總部舉辦年度獎學金頒獎典禮，由執行長鄭志文博士親自頒發獎狀及獎學金給今年四位獲得「菁英獎學金」和「揚帆獎學金」的優秀學生。

今年度的「菁英獎學金」獲獎者包括：來自國立台灣海洋大學系統工程暨造船所研究生陳宥荃同學、陳聖文同學，以及國立台灣海洋大學河海工程學系李翊丞同學。來自國立台灣海洋大學輪機工程學系的優秀的周志璿同學，則榮獲「揚帆獎學金」。

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鄭志文表示，驗船中心秉持一貫培育船舶產業人才的信念，希望透過各項獎學金實質的獎勵與支持，讓更多有心向學的學子們能心無旁鶩，專注於課業及未來發展。

鄭執行長進一步指出，產業發展與人才培育密不可分，故CR不僅透過實習機制幫助學生將理論與實務經驗結合，更積極在各大學系所開課、演講，傳授新興知識、吸引新世代人才加入，持續推動台灣海運事業邁向更輝煌的未來。

最後，鄭執行長更語重心長的期許榮獲「菁英獎學金」與「揚帆獎學金」的同學們，要能勇於接受挑戰、克服困難，成為未來航運業的生力軍與專業人才，更要有貢獻力量的決心，讓我國航運業蓬勃發展、生生不息。