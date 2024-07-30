台股波動加劇「獲利機會在哪？」　專家：下半年分批布局成訣竅

▲台股波動加劇，獲利契機在哪裡？（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

美國總統大選政治角力升溫，「川普投顧」威力強大，7月以來台股波動加劇。根據統計，台股7月跌幅達3.96%，加權、電子與傳產指數同步慣破季線。面對美股財報密集發布及美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議決議，就短線而言，月線負乖離率達5.3%，搶短訊號浮現。台股下半年獲利契機在哪裡？專家建議，掌握動能方向，分批布局是訣竅。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析，儘管近期受到消息影響，讓加權指數7月以來區間震盪，目前整體基本面展望沒有改變，台股上市櫃企業的獲利在今明兩年仍以雙位數步調邁進，因此，若考量成長性，台股相對主要國家或全球股市來說仍屬「物美價廉」。

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但漢遠表示，若以2025年本益成長比評價（即未來本益比除以預估EPS年增率）來看，目前加權指數本益成長比約1.23倍，遠低於美國S&P 500指數的1.68倍、MSCI世界指數的1.7倍、日本日經225指數的1.98倍，也就是說，儘管目前加權指數絕對點位處在22,000點左右，未來仍具成長空間，建議投資人不妨考慮抗跌低波動的動能高息股。

對於台股後市，但漢遠進一步說明，台股加權指數的「點位」並不是重點，因為台股長期向上，投資台股是參與台灣企業長期獲利成長果實的最好辦法之一。投資人如果買在任一期間相對高點而遇行情拉回，只要時間拉長，都可望受惠台股長期向上的大趨勢，因此，只需保持耐心，甚至斟酌逢低分批加碼，有望在ETF回升甚至創高時享受到對應的回升彈幅。