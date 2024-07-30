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國巨上半年賺逾2股本！樂觀看待AI動能　估Q3營運「小幅季增」

▲國巨召開2024年第二季法人說明會。（圖／記者楊絡懸攝）

▲國巨召開2024年第二季法人說明會。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

國巨今年上半年淨利100.62億元，每股淨利24.04元，寫下近6年同期新高，對於第三季是否能延續同樣獲利力道，國巨執行長王淡如30日表示，營收、毛利率和營業利益率均可「低個位數小幅季增」，意味著預期季增1%至3%。

國巨今年第二季營收314.18億元，季增10.2%，年成長17.4%；稅後淨利54.53億元，季增18.3%，年成長46.6%，單季每股稅後淨利（EPS）13.02元，為近11季新高。上半年營收599.23億元，年成長13.4%；稅後合併淨利100.62億元，年成長28.1%，總計每股稅後淨利（EPS）24.04元，寫下近6年同期新高，受惠於AI相關動能強勁，消費性電子需求也回升。

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對於第三季展望，王淡如指出，國巨預估第三季營收將較第二季呈現「低個位數成長」，毛利率也會較第二季35.1%呈現「低個位數百分點的增加」。至於產能利用率方面，標準品將從50%提升至65%，特殊品產能利用率也將從70%提升至75%；特殊品與標準品的訂單出貨比例將維持在1上下或比1微高。

王淡如進一步解釋，國巨看到AI計算通訊的領域仍處在積極發展上，即便會有成長，但看不出有急遽如V型增長，屬於非常溫和的需求，因此預估下季呈現低個位數成長，此外，目前市場定價也相對穩定，在成本改進之下，使得毛利率將小幅成長，產能利用率也會有所提升。

另外，對於AI趨勢及消費需求，他也表示，今年AI表現得非常積極，國巨從第一季就看到這趨勢，第二季的發展速度超乎預期，可以看到AI驅動應用及服務都產生了非常強勁的需求。整體而言，AI零組件不斷成長，庫存水位也健康，第三季並沒有出現什麼太大的變化。

展望後市，國巨指出，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

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關鍵字： 國巨淨利營收第三季AI

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