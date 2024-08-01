嘉義湧積情預售攀5字頭　在地：自住只能買替代品

▲嘉義房市「聞積起舞」，嘉義市預售房價首站5字頭，迎來新積情。（圖／台慶不動產嘉義興業加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電拍板在嘉義科學園區興建CoWoS先進封裝廠，嘉義房市「聞積起舞」，嘉義市預售房價首站5字頭，迎來新積情，專家表示，嘉義市湖子內重劃區，重劃完成到現在，華廈房價已有至少1倍漲幅，台積效應帶動中古屋也惜售，不少自住客只能往周邊鄉鎮買替代品。

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台慶不動產嘉義興業加盟店東江智玄表示，整個嘉義縣、市房市，都因台積電設廠效應全部帶動，不少大型外地建商紛到嘉義市獵地、推案。

▲受台積電設廠帶動，不少大型外地建商紛到嘉義市獵地、推案。（圖／台慶不動產嘉義興業加盟店提供）

包括國城、鉅陞建設都將在嘉義市推案，國城開價預計落在45~50萬元，鉅陞建設新案位於吳鳳北路，土地屬於商業區，開價可望站上5字頭，購屋族群以周邊園區科技主管階級為主。

目前嘉義市已有明顯漲幅的區域，非湖子內重劃區莫屬，自從2016年完成重劃到現在，土地地價從單坪10萬元漲到現在25~30萬元，透天房價當初也從約1200萬元，一路漲到2000萬元起跳。

▲台積電讓嘉義市買方需求轉強，不過屋主惜售，造成供給量萎縮，價格持續向上。（圖／台慶不動產嘉義興業加盟店提供）

公寓、華廈因購屋門檻較低，漲幅更驚人，從16萬元到現在28~30萬元，至少有1倍的漲幅，江智玄說：「台積電讓嘉義市買方需求轉強，不過屋主惜售，造成供給量萎縮，價格持續向上。」

台積電效益造成整個中古房市都出現屋主價格高掛，1~2年前入手的預售屋轉單大樓，開價也到34~35萬元。

▲台慶不動產嘉義興業加盟店東江智玄表示，認為嘉義市區太貴的自住客，開始轉往嘉義縣鄉鎮購屋。（圖／台慶不動產嘉義興業加盟店提供）

不少外地人看好嘉義市未來發展，買氣轉往預售市場，至於認為嘉義市區太貴的自住客，開始轉往嘉義縣鄉鎮去買，近期熱區包括民雄、太保、中埔、水上、大林等新案，成為市區替代產品。

江智玄表示，目前嘉義市的中古房市，以年輕人為主要買家，主因有在地剛性需求，加上新青安助攻，大樓屋齡20~30年，若尚未整理，價格約16~18萬元，屋況可立即入住約20~24萬元。

不少年輕人認為租不如買，可用租金代替房貸，加上嘉義不在央行特定管制區，第2戶一樣可貸8成，也有不少投資客鎖定台積電議題來嘉義購屋，帶動區域買氣、房價飛漲。

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