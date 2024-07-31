永慶加盟四品牌竹苗經管會　贊助「全球不動產高峰會及聯合年會」

▲清華大學科技管理學院長林哲群（圖中）頒發感謝狀，由永慶加盟四品牌竹苗區經管會三位會長代表受贈，新竹市仲介公會理事長宋文欽（圖右）見證。（圖／永慶房屋提供）

生活中心／綜合報導

由亞洲不動產學會（AsRES）、世界華人不動產學會（GCREC）、美國不動產與都市經濟學會（AREUEA）共同舉辦的「2024年全球不動產高峰會暨聯合年會」，由國立清華大學科技管理學院主辦，於先前7月26日至7月28日在清華大學及新竹市喜來登大飯店登場。三天活動共安排10場產業及政策專題論壇，集結近400位國內外各領域專業人士參與，預計發表超過360篇全新研究論文。永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）贊助30萬元，期盼藉由本次國內外學術交流，為台灣不動產界提升盡一份心力。

「2024全球不動產高峰會暨聯合年會」以永續、韌性、創新、跨領域、前瞻為五大主軸，將引領與會者探討在面對全球氣候、疫情、人文等多重變化下，全球不動產業的發展方向與挑戰。更邀請國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、NewPoint Real Estate Capital執行長David M. Brickman和費城聯邦儲備銀行前資深副總裁Larry Cordell參與論壇、擔任主講人，與世界各地的不動產領域專家們進行學術交流。

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主辦單位國立清華大學科技管理學院，以及國家科學及技術委員會、國家住宅及都市更新中心、新竹市政府、新竹縣政府、臺南市政府、中華民國都市計劃學會、中華民國住宅學會、國立清華大學計量財務金融學系、安富金融工程研究中心、國立成功大學都市計劃學系、Integrated Financial Engineering (IFE Group)等共同主辦單位，為了感謝所有贊助單位，7月27日於新竹市喜來登大飯店舉行晚宴、頒發感謝狀。永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會由永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會陳紹慶會長、有巢氏房屋竹苗區經管會會長張汯翰及台慶不動產竹苗區經管會會長余柏霖代表受贈。

永慶不動產竹苗區經管會陳紹慶會長表示：「很榮幸永慶加盟四品牌竹苗區經管會夠參與一年一度的不動產界盛事！透過全球學者專家分享最新的研究成果，搭配上業內達人的分析與洞見，促進台灣房市政策越來越完備。未來我們也將持續支持各種資訊交流活動，讓台灣不動產市場發展更加健全。」

永慶房產集團秉持「先誠實再成交」理念，致力於打造一個公平交易的房產平台，讓消費者可以安心買賣不動產。為了達成這個目標，永慶集團攜手產官學，為完善台灣不動產交易制度而努力。