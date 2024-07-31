陽明海運白崑榮升任總經理　杜書勤轉任資深副總經理

▲陽明海運策略長白崑榮（左）、總經理杜書勤（中）8／1起職務互調。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（31）日董事會，通過自8／1起又總經理策略長暨資深副總經理白崑榮接任總經理一職；原總經理杜書勤則轉任資深副總經理。

陽明表示，公司持續透過高階經理人職務輪調，建立完善經營團隊與深耕集團在全球重要據點營運；新任總經理白崑榮自1984年起即服務於陽明海運，現為總公司策略長暨資深副總經理，並歷任集團子公司好好國際物流公司董事長及陽明（地中海）公司總經理等職。

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陽明指出，現任總經理杜書勤自2020年11月12日就任後，專注於航線營運績效改善及強化成本競爭力，在任總經理期間，不僅帶領陽明海運在2021至2022年獲利創歷史新高，更達成連續4年獲利實績，為陽明海運集團奠定未來永續發展堅強的財務與競爭力基礎，現透過集團經理人輪調制度，同日起轉任資深副總經理。

陽明也說，全球貨櫃航運市場面臨的挑戰，不僅止於景氣榮枯循環或地緣政治變化，更面臨法遵成本、氣候變遷、數位與人工智慧時代的考驗；期盼在新任董事長蔡豐明深厚學術歷練及公部門合作經驗，輔以新任總經理白崑榮完整產業實務歷練互補及帶領下，全體同仁團結一致，積極應變新興風險之挑戰，並戮力提升整體營運績效，為集團事業再展新局。