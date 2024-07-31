▲陽明海運新任總經理白崑榮。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運今（31）日召開董事會，通過自7月起，總經理職務由陽明海運策略長暨資深副總經理白崑榮接任，並暫兼策略長職務。據了解，陽明新任董事長蔡豐明對於公司群長職務的安排已有構想，將在下次董事會提出人選，六位群長不會有太大異動。

陽明海運表示，公司持續透過高階經理人職務輪調，建立完善之經營團隊與深耕集團在全球重要據點之營運；新任總經理白崑榮自1984年起即服務於陽明海運，現為總公司策略長暨資深副總經理，並歷任集團子公司好好國際物流公司董事長及陽明（地中海）公司總經理等職。

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現任杜書勤總經理自2020年11月12日就任後，專注於航線營運績效改善及強化成本競爭力，在任總經理期間，不僅帶領陽明海運在2021至2022年獲利創歷史新高，更達成連續4年獲利之實績，為陽明海運集團奠定未來永續發展堅強的財務與競爭力基礎，現透過集團經理人輪調制度，現任杜書勤總經理同日起轉任資深副總經理，將改派中國（子）公司擔任董事長兼總經理。

陽明表示，全球貨櫃航運市場面臨的挑戰不僅止於景氣榮枯循環或地緣政治變化，更面臨法遵成本、氣候變遷、數位與人工智慧時代的考驗，陽明期盼在蔡豐明董事長深厚的學術歷練及公部門合作經驗，輔以新任白崑榮總經理完整產業實務歷練互補及帶領下，全體同仁團結一致，積極應變新興風險之挑戰，並戮力提升整體營運績效，為集團事業再展新局。