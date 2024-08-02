馬士基3度調高全年獲利　萬海、陽明盤中逆勢走揚

▲萬海航運。（圖／萬海提供）



記者廖婕妤／台北報導

台股今（2）日大逃殺，終場收跌1004點，寫下史上最大收盤跌點，不過貨櫃三雄中，萬海（2615）及陽明（2609）盤中卻逆勢上揚，儘管終場沒有守住，但也讓投資人關心是否又有利多浮現；據悉，航運巨擘馬士基（Maersk）3度調高今年度的獲利預測，預計紅海危機將讓運價持續上揚。

萬海今日早盤開低，盤中卻突然湧進買盤，一度漲逾4％至83.2元，但尾盤逐漸拉回表現無力，收在平盤價79.7元，成交量近4.4萬張；陽明也同樣盤中出現買盤，最高漲近3％至66.4元，尾盤賣壓湧現，終場收64.1元，下跌0.5元或0.77％，成交量逾6.7萬張；至於長榮盤中也一度漲逾1％至177元，但隨後就翻黑，終場收171元，下跌4元或2.28％，成交量逾2.8萬張。

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全球航運巨擘馬士基（Maersk）表示，紅海衝突造成全球航運中斷，將比預期持續更長的時間，預計今年底前無法順利解決；也因此，馬士基在3個月內3度調升獲利預測，原因是看好運費上漲進一步激勵獲利。

馬士基目前預計，今年的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）約為90億美元至110億美元，不僅優於先前的預測，也比分析師預期的87.6億美元還高。

馬士基指出，鑑於紅海局勢的不可預測性，以及Q4的供需仍缺乏確定性，交易條件仍將受到高於正常波動的影響；紅海航運中斷的狀況，目前預計至少將持續到今年底。

此外，馬士基將於8／7公布完整的Q2報告，根據初步數據顯示，Q2營收為128億美元、EBITDA為21億美元，都不如分析師預期的數據。