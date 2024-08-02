想離職老闆突喊「加薪17K」還配車！網曝1原因喊留下：很難得

▲老闆喊加薪。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，在南部的小旅館上班，至今已經13年了，從底薪26K開始努力，一路爬到40K，從出社會就在這裡工作了，最近在考慮轉職，回歸設計編輯專業，老闆突然找他約談，要幫他加薪，從九月開始月薪調到57K，還配給他一輛車，求問怎麼選，貼文曝光，網友建議他留下。

原PO在Dcard發文，「剛剛老闆加薪，但我進入兩難」，畢業後就在南部的一間小旅館工作，從最初的底薪2萬6千元，至今已成長至4萬元。去年開始進修原本學的設計編輯專業，朋友的公司開出月薪5萬、年終1-3個月的職位，而且福利不錯；反觀目前的工作，年終固定一個月，每天包一頓員工餐，就沒有其他福利，連三節獎金都沒有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，在他計劃轉職的同時，被老闆叫去談話。老闆透露，公司經營18年，終於還清貸款，正式走上正軌，並計劃在九月幫他調薪，提高至5萬7千元，還提供一輛公司車供他使用，「想問大家會怎麼選擇？」

貼文曝光，網友建議留下來，「跟公司這麼久薪資福利也都有上升，老闆肯定是有看見你的，可以把設計當副業接案就好」、「我會選擇待著，設計真的不是人做的」、「留，因為你超熟了，而且老闆不是因為你要離職才加薪，是自己主動要幫你加這麼多，你對這邊應該也很熟悉，看來也還有晉升機會，設計的部分有興趣就兼差接案」。

不少人大讚老闆，「這是真的『努力都有看在眼裡』的好老闆」、「我覺得你老闆願意跟你坦誠，應該不會是爛咖，而且薪水有調，他有把員工或是你放在心上」、「只能說好老闆並不多，小旅館的老闆願意這樣給，已經很難得了，多的是從老闆創業就在的二十年老員工都沒漲那麼高的薪水，還配公司車可以開回家，自己好好考慮」。