AI伺服器需求強　鴻海子公司工業富聯上半年大賺近400億

▲鴻海集團外觀。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／台北報導
鴻海（2317）今（4）日公告旗下大陸A股上市公司工業富聯已發布2024年半年度業績快報，受惠AI伺服器需求拉抬，工業富聯上半年淨利為人民幣87.4億元（約台幣398億元），年增率22.04%。
工業富聯最新業績快報指出，經初步核算，2024年上半年度，公司實現營業收入達人民幣2660.9億元（約台幣1.21兆元），比2023年同期增加593.1億元，增幅28.69%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣87.4億元，較2023年同期增加15.8億元，走升22.04%。
至於業績變動主因，工業富聯表示，受惠於人工智慧（AI）伺服器強勁需求成長，公司憑藉覆蓋AI全產業鏈垂直整合能力，雲端運算業務營收成長強勁，其中AI伺服器產品營收倍比成長，呈現加速成長趨勢，雲端服務商營收佔比持續提升，帶動公司營收及獲利能力成長。
另外，工業富聯緊貼數位經濟與AI發展機遇，透過先進技術研發及產能佈局，使得雲端運算、網路通訊等板塊在業界取得顯著領先優勢。
工業富聯提到，公司未來將持續推動AI生態系的發展及應用，完善全球產能布局，積極加大研發投入，更能滿足客戶在新產品開發、快速量產、全球交付等方面的需求。
同時，其將持續專注於AI產業價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統整合等業務，充分利用全產業鏈智慧製造及研發優勢，為客戶提供完整解決方案。
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