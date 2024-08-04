房貸緊縮！八大行庫本月追回新青安百億優貸款 民營設3關卡緩借

政府穩定房市工具還沒完全出爐，但公、民營銀行房貸授信明顯緊縮。據行庫主管透露，本月台銀、土銀等8家泛公股銀行董事會將確認新青安違約戶優貸授信追回情形，首波影響金額超過百億元。

股神巴菲特出手！重砍蘋果5成持股 手握9兆現金創新高

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）公告上半年持股，意外揭露拋售蘋果公司約5成持股，由於消息在蘋果交出亮眼的第2季財報後曝光，隨著「股神變心」之後，波克夏的現金池來到2769.4億美元（約台幣9.1兆元），創下史上新高。

美半導體「大阿哥」市值剩台積電1／7 老謝：換CEO時刻來臨

台積電（2330）競合對手英特爾（Intel）財報負面消息噴出，股價重挫26%創40年最大，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「巨星的殞落：Intel何去何從？」為題，分析英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）過去曾揚言超越台積電，如今市值僅剩台積電1／7，研判公司已到換掉執行長的關鍵時刻，老謝反問，「Intel是美國發展半導體產業的大阿哥，美國會眼睜睜看著Intel殞落？」

438萬人緊盯！19檔台股ETF接棒除息 00900年化殖利率破18%奪冠

19檔台股ETF本月配息，438萬股民緊盯填息實力。《ETtoday新聞雲》盤點各家投信公告配息結果發現，只有8檔年化配息率在2位數，其中復華台灣科技優息（00929）、台新永續高息中小（00936）兩檔月月配產品年化分配率超過11%，分配率輾壓4檔半年配台股ETF，不過19檔台股ETF中，年化分配率最高的仍是季配型富邦特選高股息30（00900），因每股配發0.719元，換算年化分配率來到18.37%，領先群雄。

AI伺服器需求強 鴻海子公司工業富聯上半年大賺近400億

鴻海（2317）今（4）日公告旗下大陸A股上市公司工業富聯已發布2024年半年度業績快報，受惠AI伺服器需求拉抬，工業富聯上半年淨利為人民幣87.4億元（約台幣398億元），年增率22.04%。

0056、00878、00919超狂加薪表公開！ 不到105萬月領1萬

超乎預期配發0.55元，主打穩定配息、穩定填息的00878，這次配息繼續創新高，年化配息率高達9.6%，應該又跌破不少觀眾朋友的眼鏡，00878不只配息表現亮眼，7月份更是調降保管費0.035%-->0.030%，降低投資人的內扣費用更有感覺，知美持續定期定股，每個月月底買進一張00878，目前總共持有20張，預計這次可以領到 1萬1000元的配息，每個月投入2萬元聽起來很簡單，但要持續19個月不容易，尤其過程中一路看著領到手的配息，從最初的幾百元、幾千元突破到1萬元，內心真的是會有滿滿的成就感。

貿協型男黃志芳百變穿搭 走秀及各種角色扮演難不倒他

外貿協會董事長黃志芳可以說是貿協型男，也是百變董事長。過去貿協幾任董事長幾乎天天都是西裝領帶，而黃志芳各種不同的場合有不同的穿搭，充分展現創意與活力。

快加油！明起汽油漲0.2元 柴油漲0.3元

台灣中油公司自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升27.6元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元及2.6元。

債券ETF現在上車趕9月降息來得及？ 專家：利率點陣圖最重要

利率與債券價格呈反向關係，大家都知道...但利率每降息1%，美債ETF價格會漲多少？有個具體數據與概念...有利於在這時機點，是否錢進美債這項決定做判斷？明年是否還降息？你必須關注聯準會利率點陣圖。

NVIDIA Blackwell高耗能驅動散熱需求 今年底液冷方案滲透率有望達10%

根據TrendForce最新AI server報告，由於NVIDIA將在2024年底前推出新一代平台Blackwell，屆時大型CSP也會開始建置Blackwell新平台的AI server資料中心，預估有機會帶動液冷散熱方案滲透率達10%。