HBO等12頻道「8月16日恐斷訊」！　衝擊百萬中嘉用戶

▲中嘉與永鑫多媒體版權費談判陷僵局，HBO等12頻道面臨斷訊。（圖／unsplash）

文／中央社

HBO頻道代理商永鑫多媒體跟有線電視系統業者中嘉因版權費談判陷僵局，永鑫16日將停止傳送HBO、ANIMAX等12頻道訊號，恐影響全台約百萬收視戶。NCC今天表示，將盡快安排雙方調處，調處期間不能斷訊，若調處不成業者仍可持續協商。

有線電視系統業者與頻道代理商每年都會定期協商版權費，近期傳出中嘉跟頻道代理商永鑫多媒體在版權費談不攏，永鑫已正式發文中嘉，通知8月16日將停止傳送HBO等頻道訊號。

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中嘉今天表示，不放棄持續協商，已向NCC提出調處申請，期待在NCC協助下，能以保障收視戶權益為前提，盡快達成共識。

NCC官員表示，已收到中嘉的調處申請，近期將盡快安排調處會議，調處期間不能斷訊，主要是希望雙方都可以坐下來談，即便調處不成立，雙方仍可以持續協調。

依照過去經驗，業者間的調處若沒成立，後續仍可持續協商，一旦協商未果，頻道面臨下架，系統業者也需重送頻道異動申請案給NCC，待NCC許可後，業者螢幕跑馬公告5天才能異動頻道。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）今年第1季統計，中嘉旗下戶數為100.5萬戶，市占率達22.48%。永鑫多媒體代理頻道包含HBO、CINEMAX、DAZN 1、DAZN 2、momo綜合台、CNN、Cartoon Network及ANIMAX等8個衛星基本頻道，與HBO系列的4個數位加值頻道。