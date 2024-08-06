日股強勁反彈！大漲逾2500點　指數重回34000點

▲日股。（圖／路透）
財經中心／台北報導
美股5日雖收低，但美股期貨今（6）日早上全面上揚，日、韓股今開盤強反彈，日經225指數漲幅擴大至8%、上漲2500點，指數突破34000點，日本東證指數也漲逾8%。
韓國創業板指（KOSDAQ）期貨飆升，觸發停牌機制。韓股上漲逾4%，指數站上2500點以上。
美股期貨中的道瓊工業、S&P 500和NASDAQ 100上漲幅度介於0.5~1.5%之間。
▲日股。（圖／路透）
財經中心／台北報導
美股5日雖收低，但美股期貨今（6）日早上全面上揚，日、韓股今開盤強反彈，日經225指數漲幅擴大至8%、上漲2500點，指數突破34000點，日本東證指數也漲逾8%。
韓國創業板指（KOSDAQ）期貨飆升，觸發停牌機制。韓股上漲逾4%，指數站上2500點以上。
美股期貨中的道瓊工業、S&P 500和NASDAQ 100上漲幅度介於0.5~1.5%之間。
關鍵字： 美股 ﹑ 日經225 ﹑ 韓國創業板指 ﹑ 股市 ﹑ 期貨
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晶圓代工龍頭台積電（2330）近期股價遭血洗，5日甚至被打入跌停，不過股價回到8字頭的台積電卻讓外資法人十分看好，美系外資出具最新報告表示，將台積電列為首選個股，認為台積電在股價表現疲弱後，他的估值現在更具吸引力。
2024-08-06 10:27
台股大怒神，今（6）日早盤一度大漲逾800點、盤中又突然翻黑下跌160點，上下震盪近千點，不過，航運族群相對抗跌，尤其貨櫃三雄中萬海（2615）更是一度觸及漲停價82.5元，長榮（2603）、陽明（2609）也一度漲逾7％。
2024-08-06 10:40
台股6日早盤回神大漲809點，寫盤中最大漲點，不過盤面仍不穩，大漲後出現回落，一度反跌逾150點。觀察個股表現，台積電（2330）早盤一度上漲7.11%，最高873元，重返半年線，市值也新增新台幣1.5兆元，隨後漲勢收斂仍維持逾5%。
2024-08-06 10:27
台股（6）日早盤開高，一度大漲逾800點，指數隨即一路殺低，市場推估與昨日重挫所造成融資斷頭賣壓所致，指數一度翻黑，大跌168點，上下震盪977點。
2024-08-06 09:58
美股5日雖仍以重挫收盤，惟美股期貨今（6）日早上全面上揚，加上日、韓股開盤即強勢反彈，帶動台股今日開高，以上漲513.51點、20344.39點開出，漲勢持續，指數大漲近800點，站回20600點，收復昨日部分失土，台積電（2330）上漲54元至869元。
2024-08-06 09:02
NVIDIA最新一代AI加速器「Blackwell」傳設計缺陷，導致出貨時間至少延遲三個月，對此南韓半導體專家認為，這將有利於三星電子與AMD，因為NVIDIA的延遲可能引發業界對其的反彈，使得大型科技公司更積極尋找取代NVIDIA及台積電的供應商。
2024-08-06 10:12
歐美股市大震盪，台股也難置身事外。台股8月5日收盤單日大跌1,807.21點，跌幅8.35%，創下史上收盤最大單日跌點與跌幅紀錄；6日開盤則暴力反彈，一度漲逾800點，但盤面還是不穩。市場法人表示，台股雖然基本面佳、中長多格局不變，但近期市場震盪劇烈，建議投資人可善用槓反ETF操作，作為避險策略工具，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。
2024-08-06 09:28
美股5日雖收低，但美股期貨今（6）日早上全面上揚，日、韓股今開盤強反彈，日經225指數漲幅擴大至8%、上漲2500點，指數突破34000點，日本東證指數也漲逾8%。
2024-08-06 08:35
全球股市持續拋售引發各界呼籲美國聯邦準備理事會（Fed）迅速及果斷降息，部分分析師敦促聯準會在9月針對利率做出決策前緊急降息。
2024-08-06 11:04
中菲行（5609）公布7月營收，受惠貨運量成長3成，推升7月營收達25.65億元，年增50.6％，為目前今年度營收最高的月份，也創下自疫情結束後，共21個月的營收新高；累計今年前7月營收為145.56億元，年增19.9％。
2024-08-06 10:15
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