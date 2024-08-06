日股強勁反彈！大漲逾2500點　指數重回34000點

▲日股。（圖／路透）

財經中心／台北報導

美股5日雖收低，但美股期貨今（6）日早上全面上揚，日、韓股今開盤強反彈，日經225指數漲幅擴大至8%、上漲2500點，指數突破34000點，日本東證指數也漲逾8%。

韓國創業板指（KOSDAQ）期貨飆升，觸發停牌機制。韓股上漲逾4%，指數站上2500點以上。

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美股期貨中的道瓊工業、S&P 500和NASDAQ 100上漲幅度介於0.5~1.5%之間。

