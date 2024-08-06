▲左起中菲行主管空運的總經理邱鈞榮與主管海運的副總經理林永川。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)7月份自結集團營收25.65億元，年增50.6%，貨運量成長三成，創下21個月新高，其中海運營收10.08億元，年增率高達85.8%，營收占比拉高到39.3%，空運營收14.26億元，年增35.9%，營收占比為55.6%，累計1至7月營收145.56億元，年增19.9%。

法人估計，海運運價高點是在6月，有部分貨載因遞延效應，入帳時間會在8月，8月營收或有機會更高；傳統上海空運下半年表現都會優於上半年，不過今年有提早出貨狀況，第四季有待觀察，美國如果在9月降息，可望刺激美國經濟與消費力道。

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中菲行表示，公司營業表現卓越，營業額持續成長、再創期間新高，歸功於超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

7月國際運輸市場，電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求和消費電子產品上市持續帶動空運需求高漲。在紅海危機的干擾、地緣政治的緊張局勢、以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，海運的運價持續強勁。由於多種因素，空運商品結構產生重大變化，全球港口擁塞、紅海事件、地緣政治等危機造成空、海運之間的運費差距縮小，進而促進由海運轉為空運的需求，中菲行空運及海運皆具有優異的競爭力，因而同時受益。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務。

展望未來，中菲行憑藉超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長營業額、不斷的創造營業額及獲利的高峰。