股市下跌不怕！緯創被大摩點名「防禦性AI股」　目標價喊168元

▲緯創被點名是「防禦性AI概念股」。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

全球股市近期漲跌動盪劇烈，使得多數投資人都在尋找「防禦股」。摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，台灣的電子代工廠緯創（3231）就具備了這樣的優勢，不僅在市場波動中具有防禦投資的特性，而且還是AI概念股，並與輝達（NVIDIA）展開各種AI產品的計畫。

根據CNBC報導，摩根士丹利在報告中指出，緯創是一家值得持有的「防禦性AI概念股」，不但是首選的AI伺服器代工廠、GPU基板主要供應商，更受惠輝達AI運算平台Hopper的需求強烈，皆對緯創是正面因素。

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摩根士丹利預估，輝達Hopper產品需求在第三季將成長15%至20%，第四季更成長30%至35%，因此，緯創可望在明年第一季明顯見到生產量提升；此外，隨著緯創減少對消費性電子產品的占比，而轉向工業及商業用的產品，預期緯創的利潤率將繼續提高。

「緯創的股價被低估了。」摩根士丹利認為，目前的緯創股價「極為便宜」，更將緯創目標價設定為新台幣168元，若以緯創8月7日收盤價97.5元估算，潛在漲幅約72%。

觀察盤勢，緯創今年2月曾一度飆漲至135元，近期則跌破百元大關，前幾日台股大幅修正時，更跌至83.2元。如今稍微回升，8月8日早盤以95元開出，下跌2.5元，最低下探至92.8元。