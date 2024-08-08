宏達電Q2每股虧0.98元　外資中立看「目標價46元」

▲HTC U24 Pro。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

智慧型手機與虛擬實境平台大廠宏達電（2498）昨日公布第二季財報，單季每股虧損0.98元，連續第25個季度虧損，累計上半年每股虧損2.07元，較去年同期每股虧損1.91元增加，美系外資也對宏達電出具最新報告，維持中立評級，目標價定在46元。

宏達電今（8）日股價以下跌0.4元或1.01%、39.05元作收。

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宏達電公佈今年第二季截至6月30日之合併財務報告，宏達電第二季營業收入為7.7億元，營業毛利率為41.0%，營業淨損11.8億元，營業利益率為-154.1%，歸屬於母公司業主淨損為8.2億元，每股虧損為0.98元，外

根據美系外資釋出最新報告認為，宏達電 在六月推出了其新款智慧型手機 HTC U 24 Pro。因此，預期 2024 年第三季的營收將年增 16%，達到 12.79 億元 (月增 67%)，反映出智慧型手機的庫存強度以及可能的新 VR 頭戴裝置的推出。

外資也預期 宏達電在 2024 下半年將隨著新智慧型手機的推動力和即將推出的 VR 頭戴裝置型號的亮相而看到營收恢復。軟體營收也顯示出逐步的進展，例如 VIVERSE 演唱會的提供。