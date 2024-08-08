六角H1每股賺2.72元　擬配息2.5元、配發率近92％

▲六角旗下手搖飲品牌日出茶太。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

手搖飲日出茶太母公司六角（2732）今日公布上半年財報，合併營收為19.93億元，年減1.07％，稅後淨利為1.24億元，年減18.7％，EPS為2.72元。另董事會也同步通過上半年度盈餘分配案，配發現金股利2.5元，配發率約91.9％。

六角表示，旗下手搖飲品牌日出茶太已完成6大洲、遍布63個國家地區，打造全球多國建立超越百店的經濟規模，並站穩東協市場，今年Q2手搖飲需求旺季，加上子公司王座（2751）持續展店，推升Q2合併營收約10.22億元，季增5.36％、年增0.59％，稅後淨利0.68億元，季增21.91％、年減18.31％，EPS為1.5元。

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六角指出，攜手澳洲子公司複製澳洲展店成功經驗，重新展開美國市場版圖的經營，今年子公司王座亦規劃開出9家門市，於此產生進入美國市場的前期投入成本，加上王座台灣展店等營業費用，致上半年營業費用較去年同期增加。

六角提到，今年日出茶太全球整體品牌升級目標旨在增加同店營收成長，導入CUPS OF JOY再度升級品牌體驗，繳出台灣日出茶太上半年來店人數年增4.5％、同店銷售年增6.5％的成績，目前CUPS OF JOY已從台灣往菲律賓與澳洲市場開展，預期門市改裝後，激勵同店營收表現。

展望下半年，六角持續積極擴張北美及歐洲市場，並插旗印度土耳其等新興市場，隨著上半年東南亞印尼市場同店營收上揚，下半年輸出CUPS OF JOY至海外，以期提高市場滲透率，增加營收來源與優化營運體質轉佳。