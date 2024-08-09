正德H1獲利成長近1.5倍　7月營收年增近3成

▲正德海運。（圖／正德海運提供）



記者廖婕妤／台北報導

散裝航商正德（2641）公告上半年財報，合併營收為7.84億元，年增32.4％，稅後淨利為2.7億元，年增148.97％，EPS為0.9元；另公布7月營收為1.47億元，年增28.45%、月增12.57%；累計前7月營收為9.31億元，年增31.76%。隨著9月及明年各季預計各1艘節能減碳新船交付加入營運，業績及獲利將逐季成長。

正德表示，今年上半年度獲利為較去年同期增加，主要係因2021年訂購的6艘新造船舶已陸續接船5船加入營運，船舶美金借款因動撥而增加利息支出及減少估列營所稅，使今年上半年度業績突飛猛進。

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正德指出，船隊規畫方面，2021年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，截至今年上半年已接5船加入營運認列收入，9月尚有1艘環保節能新船投入營運，6艘新造船皆已與租家簽訂3-5年穩定租約，平均毛利率可達45%以上。

正德也說，今年4月董事會決議再訂造4艘6.35萬噸輕便極限型（Supramax）散裝船，以滿足EEDI PHASE III和國際海事組織（IMO）對氮氧化物排放的第三級要求，明年就能開始交船，且已原則洽妥香港與新加坡租家長期租約。

截至目前為止，正德船隊達到18艘，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，堅持以高技術、高效能、高產值的航運服務來提升競爭優勢。

展望未來，正德指出， 隨著全球經濟逐步企穩，海運需求將穩步增長，中國幹散貨需求依然是全球海運貿易的重要基礎，印度和東南亞地區將成為海運增量的重要貢獻者；由於新造船訂單水平維持低位、運力增長減緩，受綠色轉型等相關政策的影響，在限制新船訂單的同時，老舊船舶拆解加快，運力整體將進入低速增長階段，供需形勢有望改善，幹散貨市場整體將進入上行週期。

正德提到，今年已開始執行的歐盟航運碳稅規則，將對區域市場形成一定的擾動，而巴拿馬運河乾旱問題仍未解決，紅海地緣政治風險依然持續，全球重要的運河、海峽面臨的地緣政治風險也有所上升，這將導致今年乾散貨市場的整體波動性有所增大。總體判斷，今年國際幹散貨市場因受運力供應偏少支撐，未來幾年市場態勢總體保持樂觀。